Okolice "Pieszy został zahaczony przez pociąg". Wypadek pod Piasecznem Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Symulacja zderzenia lokomotywy z autem na przejeździe kolejowym (archiwum) Źródło wideo: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Wilk

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Mężczyzna został potrącony około godziny 19.30 między stacjami Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna. W zdarzeniu brał udział pociąg PKP Intercity relacji Kraków - Olsztyn. - Do zdarzenia doszło około 200-300 metrów od przejazdu kolejowego - przekazał starszy kapitan Kamil Styczek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piasecznie.

Jak relacjonował, potrącony mężczyzna został poszkodowany i został zabrany do szpitala. - Na miejsce zadysponowano trzy zastępy strażaków, którzy zabezpieczali miejsce zdarzania oraz pomagali zespołowi ratownictwa medycznego - mówił.

Zdarzenie na torach przed stacją Nową Iwiczna (Mazowieckie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Wilk

Pieszy trafił do szpitala

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg potrącił 54-latka. Pieszy został zahaczony o pociąg. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjantka dodała, że mężczyzna był nietrzeźwy.

Zdarzenie przed stacją Nowa Iwiczna Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Maria

Pasażerów czekały duże utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Okęcie - Piaseczno. Problemy dotyczyły pociągów podmiejskich (linii S4 i S40 Szybkiej Kolei Miejskiej oraz R8 Kolei Mazowieckich) oraz dalekobieżnych. Możliwe były opóźnienia przekraczające 30 minut, wybrane składy kursowały w skróconej relacji.