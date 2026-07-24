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Okolice

"Pieszy został zahaczony przez pociąg". Wypadek pod Piasecznem

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Zdarzenie na torach przed stacją Nową Iwiczna (Mazowieckie)
Symulacja zderzenia lokomotywy z autem na przejeździe kolejowym (archiwum)
Źródło wideo: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Wilk
Pociąg pasażerski potrącił pieszego w powiecie piaseczyńskim. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Pierwszą informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Mężczyzna został potrącony około godziny 19.30 między stacjami Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna. W zdarzeniu brał udział pociąg PKP Intercity relacji Kraków - Olsztyn. - Do zdarzenia doszło około 200-300 metrów od przejazdu kolejowego - przekazał starszy kapitan Kamil Styczek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piasecznie.

Jak relacjonował, potrącony mężczyzna został poszkodowany i został zabrany do szpitala. - Na miejsce zadysponowano trzy zastępy strażaków, którzy zabezpieczali miejsce zdarzania oraz pomagali zespołowi ratownictwa medycznego - mówił. 

Zdarzenie na torach przed stacją Nową Iwiczna (Mazowieckie)
Zdarzenie na torach przed stacją Nową Iwiczna (Mazowieckie)
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Wilk

Pieszy trafił do szpitala

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg potrącił 54-latka. Pieszy został zahaczony o pociąg. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjantka dodała, że mężczyzna był nietrzeźwy. 

Zdarzenie przed stacją Nowa Iwiczna
Zdarzenie przed stacją Nowa Iwiczna
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Maria

Pasażerów czekały duże utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Okęcie - Piaseczno. Problemy dotyczyły pociągów podmiejskich (linii S4 i S40 Szybkiej Kolei Miejskiej oraz R8 Kolei Mazowieckich) oraz dalekobieżnych. Możliwe były opóźnienia przekraczające 30 minut, wybrane składy kursowały w skróconej relacji.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: est
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Tagi:
Pociągi w WarszawiepociągiPolicjaStraż pożarnaPiaseczno
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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