"Pieszy został zahaczony przez pociąg". Wypadek pod Piasecznem
Mężczyzna został potrącony około godziny 19.30 między stacjami Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna. W zdarzeniu brał udział pociąg PKP Intercity relacji Kraków - Olsztyn. - Do zdarzenia doszło około 200-300 metrów od przejazdu kolejowego - przekazał starszy kapitan Kamil Styczek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piasecznie.
Jak relacjonował, potrącony mężczyzna został poszkodowany i został zabrany do szpitala. - Na miejsce zadysponowano trzy zastępy strażaków, którzy zabezpieczali miejsce zdarzania oraz pomagali zespołowi ratownictwa medycznego - mówił.
Pieszy trafił do szpitala
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg potrącił 54-latka. Pieszy został zahaczony o pociąg. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Policjantka dodała, że mężczyzna był nietrzeźwy.
Pasażerów czekały duże utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Okęcie - Piaseczno. Problemy dotyczyły pociągów podmiejskich (linii S4 i S40 Szybkiej Kolei Miejskiej oraz R8 Kolei Mazowieckich) oraz dalekobieżnych. Możliwe były opóźnienia przekraczające 30 minut, wybrane składy kursowały w skróconej relacji.