Nowe przepisy już działają. Wjechali na tory przy czerwonym świetle, stracili prawo jazdy
Do pierwszego zdarzenia doszło na ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej. Na przejazd mimo czerwonego światła wjechał 21-letni kierowca. Drugi przypadek policjanci odnotowali na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej. Tam czerwony sygnał zignorował 51-latek prowadzący BMW.
W obu przypadkach policjanci zastosowali nowe przepisy, które pozwalają zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym.
Ostrzejsze przepisy dla kierowców
Nowe, zaostrzone przepisy obowiązują od 21 listopada i dotyczą czterech wykroczeń wymienionych w artykule 97a Kodeksu wykroczeń. Prawo jazdy na trzy miesiące straci kierowca, który:
- objedzie opuszczone zapory lub półzapory,
- wjedzie na przejazd, gdy zapory zaczęły się opuszczać lub jeszcze nie podniosły się do końca,
- wjedzie na przejazd mimo czerwonego sygnału, także migającego,
- wjedzie na tory, choć po drugiej stronie nie ma miejsca, by z nich zjechać.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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