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Okolice

Nietrzeźwy kierowca wpadł w szał po zatrzymaniu. Grozi mu deportacja

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Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji
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Rowerzysta i policjant po służbie zatrzymali pijanego kierowcę. Gdy podczas interwencji usłyszał, że zostaje zatrzymany, wpadł w szał. Kopał, szarpał i znieważał funkcjonariuszy. Usiłowała mu pomóc nietrzeźwa pasażerka. Oboje usłyszeli zarzuty.

Do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło na terenie gminy Lesznowola. Rowerzysta przejeżdżał ulicą Krasickiego w Nowej Iwicznej, gdy zauważył Audi zatrzymujące się nagle na jezdni. Z auta, od strony pasażera, wybiegła kobieta, która próbowała popchnąć samochód, aby ponownie ruszył. Rowerzysta chciał pomóc jej i kierowcy. Podczas rozmowy zorientował się jednak, że oboje są nietrzeźwi i czuć od nich woń alkoholu. Zdecydował więc o telefonie pod numer 112.

Zanim na miejsce dotarł patrol drogówki, w pobliżu znalazł się policjant po służbie - podkomisarz Tomasz Wilk, który na co dzień pełni służbę w Zespole Organizacji Służby Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Wspólnie z rowerzystą uniemożliwił dalszą jadę kierowcy i pasażerce Audi.

Upierał się, że nic nie pił

Sytuacja eskalowała podczas interwencji policjantów drogówki. Sprawdzili oni, że 41-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna upierał się, że jest zupełnie trzeźwy.

"Gdy usłyszał, że zostaje zatrzymany, jego zachowanie gwałtownie się zmieniło. 41-latek zaczął zachowywać się agresywnie wobec interweniujących policjantów. Kopał i szarpał funkcjonariuszy, próbując utrudnić ich działania. W obronie mężczyzny rzuciła się również 51-letnia pasażerka. Kobieta również była agresywna, kopiąc policjantów, próbowała uniemożliwić zatrzymanie 41-latka" - relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Dodaje, że oboje znieważali również interweniujących funkcjonariuszy.

Mężczyźnie grozi deportacja

Interwencja zakończyła się zatrzymaniem 41-latka i 51-latki. Oboje trafili do policyjnej celi. Okazało się, że kobieta również była nietrzeźwa. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jej organizmie.

"Audi, którym podróżowali, zostało zabezpieczone i odholowane na parking depozytowy. W pojeździe policjanci znaleźli puste butelki po alkoholu, które znajdowały się w różnych częściach auta. 41-latkowi zatrzymano również prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu w związku z brakiem aktualnych badań technicznych" - informuje podkom. Gąsowska.

Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji

Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz ich znieważenia. Dodatkowo wszczęto wobec niego czynności deportacyjne.

Zarzuty usłyszała także pasażerka. Kobieta odpowie za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPolicjaPiasecznoPrzestępczość w Warszawie
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