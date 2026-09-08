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Okolice

Do domu wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca złotych

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Rowerzysta był pijany
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
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Miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało, że 37-letni rowerzysta ma w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Do domu wrócił pieszo, z mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w Nowej Iwicznej na ulicy Krasickiego zatrzymali do kontroli drogowej jadącego na rowerze mężczyznę.

"Miał ogromny problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Wszystko wskazywało na to, że jest on nietrzeźwy. Badanie alkomatem tylko to potwierdziło. Wykazało, że 37-latek w wydychanym powietrzu ma ponad dwa promile" - przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a podróż kontynuował już pieszo.

Rowerzysta był pijany
Rowerzysta był pijany
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPolicjaPiasecznorowerzysta
Grzegorz Popławski
Dziennikarz tvn24.pl
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