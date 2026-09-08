Okolice Do domu wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca złotych Oprac. Grzegorz Popławski |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w Nowej Iwicznej na ulicy Krasickiego zatrzymali do kontroli drogowej jadącego na rowerze mężczyznę.

"Miał ogromny problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Wszystko wskazywało na to, że jest on nietrzeźwy. Badanie alkomatem tylko to potwierdziło. Wykazało, że 37-latek w wydychanym powietrzu ma ponad dwa promile" - przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie

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Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a podróż kontynuował już pieszo.

Rowerzysta był pijany Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno