Do domu wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca złotych
Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w Nowej Iwicznej na ulicy Krasickiego zatrzymali do kontroli drogowej jadącego na rowerze mężczyznę.
"Miał ogromny problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Wszystko wskazywało na to, że jest on nietrzeźwy. Badanie alkomatem tylko to potwierdziło. Wykazało, że 37-latek w wydychanym powietrzu ma ponad dwa promile" - przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a podróż kontynuował już pieszo.
Źródło: tvnwarszawa.pl