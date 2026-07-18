Zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Cztery osoby w szpitalu
Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na drodze krajowej numer 10 w Nowej Górze, położonej w powiecie płockim.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroenem, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, na rondzie zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ogrodzenie" - poinformowała w komunikacie płocka policja.
Na zdjęciach widać, że pojazd wjechał na niewielki nasyp przy rondzie i zatrzymał się na barierkach.
Cztery osoby w szpitalu
Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak przekazała policja, w wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafiły cztery osoby: 31-letni kierowca, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci.
Ruch na drodze krajowej nr 10 odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.
Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zachowanie szczególnej ostrożności.