Okolice

Wynajął dom i uruchomił w nim linię do produkcji narkotyków. "W środku około 70 kg mefedronu"

Wynajął dom, w którym uruchomił linię do produkcji narkotyków
Wynajął dom, w którym uruchomił linię do produkcji narkotyków
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Policjanci w wynajmowanym domu w Nieporęcie znaleźli blisko 70 kilogramów mefedronu. W lokalu znajdowała się linia do produkcji tego narkotyku. W związku ze sprawą zatrzymany został 39-letni obywatel Armenii. Mężczyzna miał wynająć dom pod pretekstem ulokowania w nim pracowników firmy budowlanej. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Nieporęcie po uzyskaniu informacji o tym, że w jednym z domów w Nieporęcie najprawdopodobniej została przygotowana linia do produkcji narkotyków, udali się na miejsce. Tam - potwierdzili te ustalenia.

"Charakterystyczny duszący zapach"

"W jednym z pomieszczeń natrafili na aparaturę do produkcji narkotyków, w kolejnych natomiast bańki i namiot, w których zostały umieszczone półki, a na nich kuwety z brunatną cieczą oraz kryształy. Substancje te wydzielały charakterystyczny duszący zapach" - podaje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pojawili się policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy po wykonaniu niezbędnych badań stwierdzili, że substancja znajdująca się w pojemnikach to mefedron (3CMC). "Podczas przeprowadzania czynności policjanci zabezpieczyli kilkanaście beczek z zawartością 3CMC. W sumie blisko 70 kilogramów mefedronu" - dodaje Edyta Adamus.

Wynajął dom "dla pracowników firmy budowlanej"

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie szybko dowiedzieli się, kto odpowiada za przygotowanie linii produkcyjnej i wytwarzanie zabronionych substancji.

"Okazało się, że osoba, która za tym stoi, w październiku ubiegłego roku wynajęła dom od mieszkańca Nieporętu pod pretekstem ulokowania w nim pracowników firmy budowlanej. Ostatecznie w domu nikt nie zamieszkał, natomiast posłużył on za lokal do utworzenia linii produkcyjnej do produkcji narkotyków" - wyjaśnia Adamus.

Zdaniem śledczych, za wytwarzaniem znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci 3CMC oraz posiadanie 60 gramów marihuany stoi 39-letni obywatel Armenii. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące.

Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie

Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie

TVN24
W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu

W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu

Białołęka

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Narkotyki Przestępczość w Warszawie Przestępstwa Policja
