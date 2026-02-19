Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut

Samochód na Zalewie Zegrzyńskim Źródło: Legionowskie WOPR

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 16 lutego, tuż po godzinie 14 w miejscowości Zegrze Południowe. Jak pisaliśmy, w pomost w Zegrzu, do którego ratownicy w sezonie cumują swoje jednostki, wjechał kierowca samochodu osobowego marki Volkswagen. Mężczyzna wjechał na zamarznięty Zalew Zegrzyński i poruszał się po jego tafli.

Uderzył w pomost. Kilkadziesiąt tysięcy złotych strat

"Podczas niebezpiecznych manewrów 68-letni mężczyzna uderzył w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wyniku zdarzenia konstrukcja pomostu została poważnie uszkodzona. Wstępna wycena strat opiewa na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych" - podała podkom. Agata Halicka z Komendy Rejonowej Policja w Legionowie.

Teraz policja poinformowała, że sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Uszkodził pomost, teraz usłyszał zarzut Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Czynności nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Kierowcę jeżdżącego po jeziorze uchwyciły kamery monitoringu Legionowskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

Na nagraniu z monitoringu, które zamieścili w mediach społecznościowych ratownicy, widać jadący po zamarzniętym Zalewie Zegrzyńskim samochód. Kierowca poruszał się po zbiorniku. W pewnym momencie uderzył w drewniany pomost. Nie wiadomo, czy była to próba wyjechania na ląd, skutek poślizgu czy niezauważenia przeszkody. Pewne jest, że doszło do uszkodzenia konstrukcji.

Na kolejnym ujęciu widzimy ten sam pojazd wyjeżdżający na brzeg. Mężczyzna wysiada z samochodu, odrywa od niego uszkodzony zderzak i chowa go do bagażnika.

Samochód na Zalewie Zegrzyńskim Źródło: Legionowskie WOPR

Policja zaapelowała o rozsądek. "Wchodzenie, a tym bardziej wjeżdżanie pojazdami na zamarznięte zbiorniki wodne, jest skrajnie niebezpieczne i może zakończyć się tragedią. Lód bywa zdradliwy i w każdej chwili może się załamać pod ciężarem maszyny. Takie zachowanie to nie tylko zagrożenie dla życia kierowcy i osób postronnych, ale również ryzyko ogromnych strat materialnych i dotkliwych konsekwencji karnych" - przypominiała podkom. Halicka.

Opracowała Alicja Glinianowicz /tok