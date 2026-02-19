Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut

Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Źródło: Legionowskie WOPR
68-letni mężczyzna, który urządził sobie rajd po zamarzniętej tafli Zalewu Zegrzyńskiego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna zniszczył pomost, wszystko zarejestrowała kamera monitoringu Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło 16 lutego, tuż po godzinie 14 w miejscowości Zegrze Południowe. Jak pisaliśmy, w pomost w Zegrzu, do którego ratownicy w sezonie cumują swoje jednostki, wjechał kierowca samochodu osobowego marki Volkswagen. Mężczyzna wjechał na zamarznięty Zalew Zegrzyński i poruszał się po jego tafli.

Uderzył w pomost. Kilkadziesiąt tysięcy złotych strat

"Podczas niebezpiecznych manewrów 68-letni mężczyzna uderzył w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wyniku zdarzenia konstrukcja pomostu została poważnie uszkodzona. Wstępna wycena strat opiewa na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych" - podała podkom. Agata Halicka z Komendy Rejonowej Policja w Legionowie.

Teraz policja poinformowała, że sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Uszkodził pomost, teraz usłyszał zarzut
Uszkodził pomost, teraz usłyszał zarzut
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Czynności nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Kierowcę jeżdżącego po jeziorze uchwyciły kamery monitoringu Legionowskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

Na nagraniu z monitoringu, które zamieścili w mediach społecznościowych ratownicy, widać jadący po zamarzniętym Zalewie Zegrzyńskim samochód. Kierowca poruszał się po zbiorniku. W pewnym momencie uderzył w drewniany pomost. Nie wiadomo, czy była to próba wyjechania na ląd, skutek poślizgu czy niezauważenia przeszkody. Pewne jest, że doszło do uszkodzenia konstrukcji.

Na kolejnym ujęciu widzimy ten sam pojazd wyjeżdżający na brzeg. Mężczyzna wysiada z samochodu, odrywa od niego uszkodzony zderzak i chowa go do bagażnika.

Klatka kluczowa-232796
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Źródło: Legionowskie WOPR

Policja zaapelowała o rozsądek. "Wchodzenie, a tym bardziej wjeżdżanie pojazdami na zamarznięte zbiorniki wodne, jest skrajnie niebezpieczne i może zakończyć się tragedią. Lód bywa zdradliwy i w każdej chwili może się załamać pod ciężarem maszyny. Takie zachowanie to nie tylko zagrożenie dla życia kierowcy i osób postronnych, ale również ryzyko ogromnych strat materialnych i dotkliwych konsekwencji karnych" - przypominiała podkom. Halicka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku

Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku

Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki

Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki

Opracowała Alicja Glinianowicz /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Legionowskie WOPR

Udostępnij:
Tagi:
MrózWOPRPolicja
Czytaj także:
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Okolice
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
Wola
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
Śródmieście
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
Targówek
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
Okolice
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Pierwszy krok do budowy czwartej linii metra
Białołęka
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
Śródmieście
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę
Okolice
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
Żoliborz
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Wola
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Po kolizji stanęli między barierką i jezdnią. Kilka minut później zginęli
Okolice
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
Okolice
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili go bez ubrania na drodze. Martwego znaleziono w rowie
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę
Okolice
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem
Okolice
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
Okolice
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
Śródmieście
Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
Okolice
Policjanci zatrzymali kierującą seatem
Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże
Tyle aut skradziono w Warszawie. Jedna marka jest szczególnie popularna
Ulice
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
Wola
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
Praga Północ
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
Okolice
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
Okolice
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki