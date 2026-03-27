Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez prawa jazdy

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 21 marca około godziny 15.30. Funkcjonariusz legionowskiej drogówki wraz z żołnierzem WOT, patrolując okolice wiaduktu kolejowego przy ul. Zegrzyńskiej, zauważyli zestaw pojazdu marki Volvo z przyczepą. Kierujący zignorował znak B-18, zakazujący wjazdu pojazdom o masie przekraczającej określony tonaż.

Kierowca zignorował zakaz Kierowca zignorował zakaz Źródło: KPP w Legionowie Kierowca zignorował zakaz Źródło: KPP w Legionowie Kierowca zignorował zakaz Źródło: KPP w Legionowie

Miał już zatrzymane prawo jazdy

- Podczas szczegółowej kontroli oraz sprawdzeniu w policyjnych systemach na jaw wyszły znacznie poważniejsze naruszenia. 32-latek nie posiadał uprawnień kategorii C+E, niezbędnych do prowadzenia takiego zestawu. Jego prawo jazdy zostało wcześniej zatrzymane przez starostę za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Ponadto kierowca nie rejestrował swojej aktywności za pomocą tachografu, a pojazd był znacznie przeładowany oraz przekraczał dopuszczalną długość - wymieniła rzeczniczka legionowskiej policji podkomisarz Agata Halicka.

Policjantka dodała, że za zignorowanie znaku zakazu mieszkaniec powiatu wołomińskiego został ukarany mandatem. Oprócz tego, w związku z prowadzeniem pojazdu bez uprawnień oraz wcześniejszą decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy, policjanci sporządzili dokumentację, która z wnioskiem o ukaranie trafi do sądu.

- Dodatkowo, ze względu na rażące naruszenia przepisów o transporcie drogowym, sprawa została przekazana do Inspekcji Transportu Drogowego, co wiąże się z wysokimi karami finansowymi zarówno dla kierowcy, jak i przewoźnika - zaznaczyła rzeczniczka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia

