Mężczyzna utonął w Zalewie Zegrzyńskim. "To jest miejsce bardzo niebezpieczne, utonęło tu już kilka osób"

- My byliśmy wezwani do zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR. W momencie naszego przyjazdu na miejscu, działania prowadzili już ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna był w stanie po utonięciu - powiedział Wołoszyn.

WOPR: to jest miejsce bardzo niebezpieczne, utonęło tu już kilka osób

- Z informacji jakie uzyskaliśmy od osób, które były razem z tym mężczyzną wynika, że wszedł on do wody z kobietą. Szli, aż natknęli się na załamanie gruntu - tam nagle jest bardzo wysoki uskok, skarpa. Tej kobiecie udało wydostać z wody, natomiast mężczyźnie nie. Od znajomych wiemy, że znajdował się on pod wodą około dwóch, trzech minut, bo ktoś zanurkował i go wyciągnął na brzeg. Już na brzegu pojawili się policjanci i ktoś wezwał na miejsc nas, a my ściągnęliśmy karetkę - opowiada Witecka.