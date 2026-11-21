Okolice Auto w rowie, dwie osoby w szpitalu. Policja ustala, kto kierował Oprac. Dariusz Gałązka |

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Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 23 na drodze wojewódzkiej numer 631. Jak opisał lokalny portal wirtualnynowydwor.pl kierowca Opla miał przejechać przez środek ronda, uszkodzić barierę i zakończyć jazdę w rowie.

Młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji przekazał nam, że zgłoszenie na temat tego zdarzenia wpłynęło o godzinie 22.44 i dotyczyło Opla w rowie.

Wypadek w Nieporęcie Auto wpadło do rowu Źródło zdjęcia: OSP Nieporęt Auto wpadło do rowu Źródło zdjęcia: OSP Nieporęt Auto wpadło do rowu Źródło zdjęcia: wirtualnelegionowo.pl Auto wpadło do rowu Źródło zdjęcia: wirtualnelegionowo.pl

- Przybyli na miejsce policjanci zastali dwóch mężczyzn. Jak ustalili, samochodem podróżowały łącznie cztery osoby. Dwie kobiety oddaliły się z miejsca zdarzenia, ale szybko zostały zatrzymane. Żadna z tych osób nie przyznała się do kierowania - przekazał Gontarek.

Policjant wyjaśnił, że trzy z czterech zatrzymanych osób były nietrzeźwe. Ponadto mężczyźni, którzy zostali na miejscu, trafili do szpitala.

- Przeprowadzono już czynności z kobietą, która była trzeźwa. Została zwolniona do domu. Policjanci ustalają, kto kierował Oplem - dodał.