Auto w rowie, dwie osoby w szpitalu. Policja ustala, kto kierował
Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 23 na drodze wojewódzkiej numer 631. Jak opisał lokalny portal wirtualnynowydwor.pl kierowca Opla miał przejechać przez środek ronda, uszkodzić barierę i zakończyć jazdę w rowie.
Młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji przekazał nam, że zgłoszenie na temat tego zdarzenia wpłynęło o godzinie 22.44 i dotyczyło Opla w rowie.
- Przybyli na miejsce policjanci zastali dwóch mężczyzn. Jak ustalili, samochodem podróżowały łącznie cztery osoby. Dwie kobiety oddaliły się z miejsca zdarzenia, ale szybko zostały zatrzymane. Żadna z tych osób nie przyznała się do kierowania - przekazał Gontarek.
Policjant wyjaśnił, że trzy z czterech zatrzymanych osób były nietrzeźwe. Ponadto mężczyźni, którzy zostali na miejscu, trafili do szpitala.
- Przeprowadzono już czynności z kobietą, która była trzeźwa. Została zwolniona do domu. Policjanci ustalają, kto kierował Oplem - dodał.