Okolice

Omijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las. Szokujące nagrania

Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Mijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las
Źródło: Kampinoski Park Narodowy
Otwierają szlaban, bądź omijają go bokiem – nierzadko wyłamując przy tym gałęzie drzew. Mowa o kierowcach, którzy skracają sobie drogę i jadą przez las. Kampinoski Park Narodowy poinformował o rosnącym problemie i pokazał nagrania z kamer. Zachowanie niektórych kierowców szokuje. 

"Droga wojewódzka nr 579, przecinająca Kampinoski Park Narodowy, od lat spędza nam sen z powiek. Każdy, kto nią jechał, wie, jak ruchliwa i niebezpieczna jest to trasa – nie bez powodu zyskała miano 'kampinoskiej gilotyny'" – podaje Kampinoski Park Narodowy w mediach społecznościowych i przypomina, że budowa odcinkowego pomiaru prędkości zmierza ku końcowi i ma szansę nieco uspokoić ruch na trasie.

Kampinoski Park Narodowy: "Skracają sobie drogę"

Jednak w okolicy pojawił się nowy problem. Chodzi o kierowców, którzy – znajdują "sprytny" sposób na ominięcie korka – mijają szlaban i skracają sobie drogę przez las. Takie zachowania nasilają się szczególnie w weekendy, kiedy korki między Julinkiem a Lesznem dają się mocno we znaki.

"Nasze fotopułapki zarejestrowały takie przypadki właśnie w ostatnie dni wakacji, gdy ruch na trasie był szczególnie duży. Właściciele aut już są ustalani. Dla nich to też będą pamiątkowe zdjęcia z wakacji – niestety dużo kosztowniejsze niż zwykłe selfie z urlopu" – uprzedza Kampinoski Park Narodowy.  

Łamią regulamin nagminnie

Zapytaliśmy przedstawicieli Kampinosu o to, jak często zdarzają się sytuacje, w których w taki sposób łamany jest regulamin parku.

- Mamy w różnych miejscach fotopułpki, z tego co widzimy, takich sytuacji, gdzie ludzie wjeżdżają quadami czy autami, jest bardzo dużo. Trzeba zauważyć, że teraz jest sezon grzybowy, a niestety nie wszyscy pamiętają, że na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego nie wolno zbierać grzybów – mówi tvnwarszawa.pl Magdalena Kamińska, rzeczniczka Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jak zwraca uwagę nasza rozmówczyni, z drugiej strony coraz więcej osób ma świadomość potrzeby dbania o naturę i stara się interweniować w razie zauważenia zdarzeń niezgodnych z regulaminem parku.

- Bardzo cieszy nas, że mieszkańcy i turyści dbają o park razem z nami – przyznaje nam Magdalena Kamińska. – W niedzielę dostałam telefon od zaniepokojonej osoby, która poinformowała, że do lasu wjechał pan kamperem. Ustawił sobie stolik, odpalił butlę z gazem i zaczął przygotowywać posiłek.

Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

Kampinoski Park Narodowy i każdy inny park narodowy (jest ich w Polsce 23) to zaledwie 1 proc. powierzchni Polski. To najbardziej cenne przyrodniczo tereny naszego kraju. Jednocześnie tereny chronione prawnie.

- Regulamin obowiązujący na terenie parku wynika z przepisów o ochronie przyrody. Nie wolno tutaj wjeżdżać czy nic zrywać. Wszystko po to, by nie niszczyć przyrody. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego posiadamy łącznie 360 km szlaków pieszych, jest gdzie spacerować - dodaje rzeczniczka.

Będą wyższe kary?

W opublikowanym z nagraniem komunikacie przyznano, że obecnie najwyższy mandat, jaki może nałożyć Straż Parku, to 500 zł. "Trwają jednak prace nad zaostrzeniem prawa – Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić wyższe kary i nawiązki dla tych, którzy nagminnie wjeżdżają do lasu pojazdami mechanicznymi" – czytamy.

"Przyroda nie lubi skrótów, a przepisy są po to, by ją chronić – nawet wtedy, gdy wydaje się, że nikt nie patrzy" – uprzedzono.

Kary mają być surowsze szczególnie w przypadku recydywy dla osób "chodzących na skróty" – nieważne quadami, crossami czy też autami. Jak zapowiada Kampinoski Park Narodowy.

"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"

"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"

Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada

Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

