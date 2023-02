Nie zatrzymali się do kontroli, uderzyli w radiowóz. Cztery osoby w szpitalu

W niedzielę w miejscowości Niedziałka Druga, niedaleko Mińska Mazowieckiego, doszło do zderzenia dwóch samochodów, w tym radiowozu. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala.

Jak podało w mediach społecznościowych Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim, w miejscowości Niedziałka Druga, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w tym jednego radiowozu. "W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby, które Zespoły Ratownictwa Medycznego zabrały do szpitala. W działaniach na miejscu zdarzenia brały udział dwa zastępy PSP, zastęp OSP oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja" - czytamy na Facebooku.

Informację potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl sierżant sztabowy Patryk Wiśniewski, zastępca oficera prasowego komendy policji w Mińsku Mazowieckim. - Do zderzenia doszło w wyniku pościgu za pojazdem marki Alfa Romeo, który - jak wynika ze wstępnych informacji - nie zatrzymał się do kontroli. Kierowca chciał następnie uniknąć blokady i wjechał w radiowóz. Cztery osoby zostały poszkodowane. Policjanci zostali zabrani do szpitala do Warszawy. Osoby z alfy romeo zostały najpierw przebadane na miejscu i następnie zabrane do komendy w Mińsku Mazowieckim - przekazał policjant. Zaznaczył, że czynności w tej sprawie trwają i na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.