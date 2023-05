Nie zatrzymał się do kontroli, bo sądził, że nie ma prawa jazdy. Uciekał, wioząc w aucie dwoje dzieci

Kierowca w Niechodzinie (Mazowsze) przekroczył prędkość o 46 kilometrów na godzinę. - Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ myślał, że nie ma prawa jazdy. W dodatku w samochodzie przewoził dwoje dzieci (6 i 9 lat) - przekazała oficer prasowa policji w Ciechanowie młodsza aspirant Magda Zarembska.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Niechodzinie. Przy ulicy Nużewskiej policjanci z ciechanowskiej grupy SPPED kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. Postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego mercedesem, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 46 kilometrów na godzinę.

Pościg za kierowcą

- Kierowca auta nie zastosował się do wydanego przez policjanta polecenia do zatrzymania, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast podjęli pościg za mercedesem. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych dawali kierującemu sygnał do zatrzymania. Kierowca pojazdu jednak nie reagował i kontynuował jazdę. Funkcjonariusze po kilkuset metrach ujęli uciekiniera. 41-letni ciechanowianin przewoził dwoje dzieci w wieku 6 i 9 lat - opisała młodsza aspirant Zarembska.

Dodała, że policjantom tłumaczył, że "spanikował, bo myślał, że nie ma uprawnień do kierowania". - Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna dokument prawa jazdy zgubił. Teraz za popełnione przestępstwo i wykroczenie odpowie przed sądem - podkreśliła policjantka.

Grozi mu do pięciu lat więzienia

Zarembska przypomniała, że art. 178 b kodeksu karnego mówi: "kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Policjantka zaapelowała do kierowców: - Niestety zdarzają się kierujący, którzy chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione czyny, nie zatrzymują się do kontroli drogowej i próbują uciec. Takie osoby nie dość, że popełniają przestępstwo, to jeszcze narażają siebie i innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Apelujemy o rozsądek na drodze.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl