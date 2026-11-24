Okolice Rogatki nie podniosły się do końca. Przejechała i straciła prawo jazdy Oprac. Dariusz Gałązka |

Kierująca wjechała na torowisko na czerwonym świetle Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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W poniedziałek drogówka z Radomia prowadziła kontrolę przy przejeździe kolejowym w Natolinie. Policjanci obserwowali zachowanie kierowców za pomocą kamer. Jedna z nich zarejestrowała kierującą Skodą, która wjechała na tory, zanim rogatki całkowicie się podniosły. Sygnalizator wciąż nadawał czerwony sygnał.

28-latka dostała dwa tysiące złotych mandatu i 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali jej też prawo jazdy na trzy miesiące.

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Zaostrzenie przepisów

21 listopada weszły w życie nowe przepisy. Od soboty policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub zanim rogatki całkowicie się podniosą. Przepisy obejmują też omijanie opuszczonych zapór, wjazd w trakcie ich opuszczania oraz wjazd na tory, gdy po drugiej stronie brakuje miejsca do dalszej jazdy.

Weszły w życie przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych Źródło: TVN24