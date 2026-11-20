Zwłoki mężczyzny na ulicy. Na miejscu policja i prokuratura
- Zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę przed godziną 13. Przy ulicy Dębowej w Nasielsku znaleziono ciało mężczyzny - przekazała nam asp. szt. Katarzyna Trąbińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na ten moment nie wiadomo, jak doszło do zgonu. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Jak dodała policjantka, śledczy będą teraz badać okoliczności zdarzenia i wyjaśniać czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, czy w związku z działaniem osób trzecich.
- Potwierdzam, że w piątek znaleziono ciało człowieka. Aktualnie prowadzone są czynności - dodała w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.
Pytana o to, kto znalazł ciało, poinformowała, że służby zostały zawiadomione przez "osoby postronne".
Służby nie udzielają na ten moment szczegółowych informacji.