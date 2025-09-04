Wypadek w Nasielsku Źródło: OSP Nasielsk

Do wypadku doszło w Nasielsku na ulicy Warszawskiej. Dowiedział się o nim Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszwa.pl. - Doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Pieszy nie żyje - ustalił reporter.

Na miejscu pracuje policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali przed godziną 16.30. W zdarzeniu brał udział kierujący pojazdem ciężarowym, 48-letni Polak. - Stał na ulicy Warszawskiej, gdzie odbywa się ruch wahadłowy. Ruszył pojazdem z miejsca, gdy był nadawany zielony sygnał. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że wtedy pieszy, który szedł wzdłuż pojazdu skręcił, wchodząc pod maskę ciężarówki. Pieszy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia - przekazała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak doprecyzowała do zdarzenia doszło około 40 metrów od przejścia dla pieszych.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura rejonowego w Pułtusku. Obecny jest też m. in. technik kryminalistyki.

Na czas działań służb droga jest całkowicie zablokowana.

