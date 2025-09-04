Logo TVN Warszawa
Pieszy potrącony przez ciężarówkę. Nie żyje

Wypadek w Nasielsku
Wypadek w Nasielsku
Źródło: OSP Nasielsk
Do tragedii doszło w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pieszy szedł drogą wzdłuż ciężarówki i skręcił prosto pod jej maskę, gdy pojazd ruszył. Mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Droga jest całkowicie zablokowana.

Do wypadku doszło w Nasielsku na ulicy Warszawskiej. Dowiedział się o nim Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszwa.pl. - Doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Pieszy nie żyje - ustalił reporter.

Na miejscu pracuje policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali przed godziną 16.30. W zdarzeniu brał udział kierujący pojazdem ciężarowym, 48-letni Polak. - Stał na ulicy Warszawskiej, gdzie odbywa się ruch wahadłowy. Ruszył pojazdem z miejsca, gdy był nadawany zielony sygnał. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że wtedy pieszy, który szedł wzdłuż pojazdu skręcił, wchodząc pod maskę ciężarówki. Pieszy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia - przekazała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak doprecyzowała do zdarzenia doszło około 40 metrów od przejścia dla pieszych.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura rejonowego w Pułtusku. Obecny jest też m. in. technik kryminalistyki.

Na czas działań służb droga jest całkowicie zablokowana.

Przeczytaj także: Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego

Zostawił auto przed remizą
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
Źródło: TVN24/Miejski Reporter

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Nasielsk

