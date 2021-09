Zlikwidowali magazyny podróbek. Jeden z zatrzymanych chciał przekupić policjantów

Pod Piasecznem policjanci zatrzymali cztery osoby w związku ze sprawą podrobionych butów i odzieży. Straty szacowane są na trzy miliony złotych. Również funkcjonariusze z Wołomina zlikwidowali magazyn z podróbkami znanych marek. Jak relacjonują, zatrzymany mężczyzna usiłował przekupić ich 40 tysiącami złotych łapówki. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia za podobne przestępstwa.

Sprawą spod Piaseczna zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. - Policjanci ustalili, że w powiecie piaseczyńskim dochodzi do przechowywania i przeładunku nielegalnych rzeczy, a także do nanoszenia na towary podrobionych znaków markowych firm - przekazał Sylwester Marczak, rzecznik KSP.