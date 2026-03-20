Do wypadku doszło w piątek rano na ulicy Nadarzyńskiej na wysokości numeru 39 w miejscowości Szamoty.
- Zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów marek Renault oraz Mitsubishi Canter otrzymaliśmy o godzinie 7.32. Zgłoszenie dotyczyło pięciu osób poszkodowanych. - mówi nam podkom. Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. – Renault podróżowało łącznie pięć osób, obrażenia odnieśli kierowca i dwóch pasażerów, którzy zostali zabrani do szpitala. W drugim pojeździe podróżowały dwie osoby.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Policja alarmuje, że w miejscu wypadku droga jest zablokowana, występują spore utrudnienia w ruchu.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
