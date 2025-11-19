Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"

Kolizja bmw z lawetą na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl Kolizja bmw z lawetą na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl Kolizja bmw z lawetą na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło kilka minut przed godziną 18 na trasie S8 w kierunku Poznania.

- Zderzyły się renault - ciągnik siodłowy z naczepą oraz osobowe bmw. Z ustaleń wynika, że kierowca renault zmieniając pas ruchu ze środkowego na lewy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi bmw. Nikt nie został ranny. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem karnym - przekazała nam podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, bmw podróżował wraz z kierowcą minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. - Ministerialne bmw miało zarysowany bok i urwane lusterko. Po ministra przyjechało inne auto, którym odjechał - dowiedział się Węgrzynowicz.

Tę informację potwierdziła Aleksandra Chalimoniuk, rzeczniczka prasowa resortu. - Potwierdzam zdarzenie drogowe z udziałem auta służbowego MSIT. Nikomu nic się nie stało - poinformowała.