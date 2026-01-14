Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia

Do zatrzymania doszło w gminie Ciechanów Źródło: Google Maps

53-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Aby nie trafić do zakładu karnego wybudował na skraju lasu w gminie Ciechanów drewniany domek i się tam ukrywał.

Do wtorku, 13 stycznia, kiedy to rano dotarli do niego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ukrywał się w chatce na skraju lasu Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki

"Prowizoryczna chatka pozbawiona prądu i wody przed kilka miesięcy służyła mu za kryjówkę. Mężczyzna był przekonany, że policjanci w takim miejscu go nie odnajdą" - informuje kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Policja nie informuje za co został skazany 53-latek. Wiadomo, że do odbycia ma karę 90 dni pozbawienia wolności. Jeszcze we wtorek trafił do więzienia.

