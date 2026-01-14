Logo TVN Warszawa
Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia

Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Do zatrzymania doszło w gminie Ciechanów
Źródło: Google Maps
Od kilku miesięcy ukrywał się w drewnianym domku, który sam zbudował na skraju lasu. W końcu jednak policjanci dotarli do 53-latka poszukiwanego listem gończym. Jeszcze tego samego dnia trafił do więzienia.

53-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Aby nie trafić do zakładu karnego wybudował na skraju lasu w gminie Ciechanów drewniany domek i się tam ukrywał.

Do wtorku, 13 stycznia, kiedy to rano dotarli do niego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki

"Prowizoryczna chatka pozbawiona prądu i wody przed kilka miesięcy służyła mu za kryjówkę. Mężczyzna był przekonany, że policjanci w takim miejscu go nie odnajdą" - informuje kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Policja nie informuje za co został skazany 53-latek. Wiadomo, że do odbycia ma karę 90 dni pozbawienia wolności. Jeszcze we wtorek trafił do więzienia.

Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
Śródmieście
Policjanci zatrzymali stalkera
Nie przeprosił, na sądowym korytarzu wyzywał i groził. Stalker skazany
Katarzyna Kędra
Ukrywał się u kolegi, który w mieszkaniu posiadał ponad 1,5 kg narkotyków
Był poszukiwany listem gończym. Ukrył się u kolegi, który miał narkotyki
Śródmieście
