Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia

53-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Aby nie trafić do zakładu karnego wybudował na skraju lasu w gminie Ciechanów drewniany domek i się tam ukrywał.
Do wtorku, 13 stycznia, kiedy to rano dotarli do niego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
"Prowizoryczna chatka pozbawiona prądu i wody przed kilka miesięcy służyła mu za kryjówkę. Mężczyzna był przekonany, że policjanci w takim miejscu go nie odnajdą" - informuje kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.
Policja nie informuje za co został skazany 53-latek. Wiadomo, że do odbycia ma karę 90 dni pozbawienia wolności. Jeszcze we wtorek trafił do więzienia.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP Nowy Dwór Mazowiecki
Źródło zdjęcia głównego: KPP Nowy Dwór Mazowiecki