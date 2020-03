Na potencję, odchudzające i psychotropy. Areszt za handel nielegalnymi lekami

Policjanci zabezpieczyli kilkanaście tysięcy niedopuszczonych do obrotu opakowań lekarstw o szacunkowej wartości ponad miliona złotych. Trzej mężczyźni usłyszeli zarzut współudziału w nielegalnym hurtowym obrocie produktami leczniczymi.

Otwoccy i stołeczni funkcjonariusze pracowali przy sprawie dotyczącej wprowadzania do obrotu leków bez wymaganego dopuszczenia i zezwolenia. Jak udało im się ustalić, farmaceutyki miały być przechowywane w mieszkaniach i magazynach na terenie Warszawy.

W związku ze sprawą policja zatrzymała trzech obywateli Indii w wieku 24, 26 i 30 lat. Wszyscy trafili do aresztu. W sprawę włączyli się również prokurator oraz dochodzeniowcy, którzy na co dzień zajmują się sprawami gospodarczymi. - Realizując kolejne czynności, policjanci ustalili w Mazowieckim Inspektoracie Farmaceutycznym, że zabezpieczone przez nich lekarstwa nie były dopuszczone do obrotu - dodał Niezdropa.