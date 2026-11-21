Mazowieckie Na meczu w Radomiu zamknięto sektor dla gości. Powodem uszkodzona furtka

Stadion Radomiaka w Radomiu Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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Wojewoda mazowiecki na wniosek komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu zdecydował o zamknięciu sektora kibiców gości podczas sobotniego meczu Radomiaka Radom z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:15. Na stadion będą mogli wejść wyłącznie kibice gospodarzy.

Jak czytamy w komunikacie, powodem decyzji jest celowe wycięcie furtki ewakuacyjnej prowadzącej z sektora gości na płytę stadionu, co zdaniem policji będzie miało wpływ na bezpieczeństwo uczestników spotkania.

"Rozumiemy, że decyzja ta jest rozczarowująca dla kibiców Wisły Kraków, którzy chcieli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu sportowym. Jednak bezpieczeństwo wszystkich uczestników meczu pozostaje najwyższym priorytetem i nie może być przedmiotem kompromisu" - napisało biuro prasowe wojewody.

Podobna decyzja została wydana w grudniu 2021 roku, po aktach przemocy i wandalizmu podczas meczu Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Wówczas zakaz udziału publiczności obejmował cały stadion.

Do zniszczenia furtki doszło w nocy

Czynności na radomskim stadionie od rana w sobotę prowadzą funkcjonariusze policji. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz powiedziała, że służby zabezpieczyły nagrania z monitoringu.

- Do zdarzenia doszło w nocy, natomiast my dostaliśmy zgłoszenie rano. Policjanci zajmują się sprawą, ustalają okoliczności, zabezpieczony jest monitoring i ustalane są osoby odpowiedzialne za to zdarzenie - wyjaśniła Jaśkiewicz. Dodała, że w sobotę po południu w rejonie stadionu nie było jeszcze kibiców drużyny przyjezdnej i sytuacja była spokojna.

O nocnym zniszczeniu infrastruktury poinformował w sobotę po południu w mediach społecznościowych także klub Radomiak S.A., powołując sztab kryzysowy we współpracy z miastem oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Po godz. 17 - już po przesłaniu mediom stanowiska wojewody - klub zamieścił własny komunikat o usunięciu awarii i zastąpieniu wybitej szyby stalową płytą.

- Klub dysponuje stosowną opinią techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającą prawidłowość wykonanych prac, możliwość dalszego użytkowania drzwi ewakuacyjnych oraz brak zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu - zaznaczono w oświadczeniu radomskiego klubu, deklarując gotowość do przyjęcia kibiców z Krakowa. - Oczekujemy na ostateczne stanowisko właściwych służb - podkreśliły władze Radomiaka.

Decyzję o zamknięciu sektora wydano na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Podobny zakaz wojewoda mazowiecki zastosował w grudniu 2021 roku po aktach przemocy i wandalizmu podczas meczu Radomiaka z Lechem Poznań – wówczas jednak zamknięto cały stadion.