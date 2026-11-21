Okolice Na A2 obowiązuje "siedemdziesiątka". Drogowcy przypominają o 35 metrach odstępu Oprac. Dariusz Gałązka |

Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomniała w serwisie X o zmianach w organizacji ruchu na A2. Jak wskazują drogowcy, przestrzeganie nowego limitu prędkości ma zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji i zatorów na odcinku, na którym trwają prace.

Drogowcy apelują

Na czas robót jezdnie zwężono, a pasy służące do włączania się do ruchu i zjazdu z autostrady są krótsze. Kierowcy tymczasowo nie mają też do dyspozycji pasa awaryjnego. GDDKiA zwraca uwagę, że przy takiej organizacji ruchu nawet drobne zdarzenie może szybko doprowadzić do poważnych utrudnień. Kierowców ciężarówek obowiązuje dodatkowo zakaz wyprzedzania.

Drogowcy przypominają, że przy prędkości 70 km/h odstęp od pojazdu jadącego z przodu powinien wynosić co najmniej 35 metrów. Apelują też, by uważnie obserwować sytuację na drodze i unikać gwałtownych manewrów. Przed wyjazdem zalecają sprawdzenie stanu technicznego samochodu.

GDDKiA podkreśla, że ostrożna jazda ma znaczenie również dla bezpieczeństwa osób pracujących przy rozbudowie autostrady. Od ruchu oddzielają je betonowe bariery, które w kolejnych etapach posłużą też do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu.

Rozbudowa autostrady A2 Rozbudowa autostrady A2 Źródło zdjęcia: GDDKiA Rozbudowa autostrady A2 Źródło zdjęcia: GDDKiA Rozbudowa autostrady A2 Źródło zdjęcia: GDDKiA Rozbudowa autostrady A2 Źródło zdjęcia: GDDKiA

Poszerzanie A2 etapami

Rozbudowa obejmuje 92 kilometry A2. Trasę podzielono na cztery odcinki, a każdy z nich na dwie sekcje. Roboty mają być prowadzone naprzemiennie, by ograniczyć korki.

W pierwszym etapie kierowcy jadą prawym i dotychczasowym awaryjnym pasem każdej jezdni. W tym czasie drogowcy mają częściowo rozebrać lewy pas i dobudować obok niego kolejny. Później ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony najpierw na jezdnię w stronę Poznania, a następnie na jezdnię w stronę Warszawy. Za każdym razem mają być wyznaczone po dwa pasy w każdą stronę.

GDDKiA zapowiadała, że przez cały okres rozbudowy dostępne pozostaną wszystkie węzły i miejsca obsługi podróżnych. Możliwe są jednak krótkotrwałe zamknięcia.

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Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, na czas robót zaplanowano dwa odcinkowe pomiary prędkości. Każdy ma działać w obu kierunkach. Pierwszy obejmie 30 kilometrów między węzłami Łódź Północ i Skierniewice, drugi - 48 kilometrów między Skierniewicami a Pruszkowem.

Łączna wartość czterech kontraktów na rozbudowę A2 wynosi blisko 1,3 miliarda złotych. Trzy odcinki zrealizuje Strabag, a odcinek między węzłami Łódź Północ i Łowicz - Budimex.

Do końca 2027 roku mają być gotowe odcinki między Łowiczem a granicą województw łódzkiego i mazowieckiego oraz między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. Na styczeń 2028 roku przewidziano zakończenie robót między granicą województw a Grodziskiem Mazowieckim. Ostatni odcinek, od węzła Łódź Północ do Łowicza, ma być gotowy w kwietniu 2028 roku.