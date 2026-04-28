Okolice Ciało znaleziono cztery miesiące po zbrodni. Prawomocny wyrok po śmiertelnym pobiciu Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w Ostrołęce Źródło: tvn24

Wyrok zaskarżyły wszystkie strony. Obrońca jednego z oskarżonych chciał uniewinnienia, drugiego - łagodniejszej kary, a prokuratura i pełnomocnik bliskich zmarłego - jej podwyższenia.

28-letni mężczyzna, mieszkaniec Myszyńca koło Ostrołęki zniknął w połowie lipca 2024 roku. Mimo poszukiwań prowadzonych przez rodzinę i policję ze wsparciem strażaków (sprawdzano, czy nie utonął w rzece) oraz publikacji prasowych na ten temat, dopiero cztery miesiące później okazało się, że nie żyje. W listopadzie odnaleziono bowiem jego ciało. Było zakopane.

Kłótnia podczas towarzyskiego spotkania

W związku ze śmiercią 28-latka zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, mają obecnie 22 i 27 lat. Na podstawie zebranych dowodów, w tym wyjaśnień jednego z nich, śledczy postawili im zarzuty pobicia, które zakończyło się śmiercią ofiary wskutek odniesionych obrażeń.

Sąd pierwszej instancji przyjął, że podczas towarzyskiego spotkania doszło do kłótni i pobicia. Pobity zmarł na miejscu - oskarżeni wykopali głęboki dół, w którym zasypali ciało.

Nieprawomocny wyrok, który zapadł jesienią ubiegłego roku w pierwszej instancji, to 10 i 12 lat więzienia oraz po 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary - rodziców i siostry - którzy mieli w sprawie status oskarżycieli posiłkowych.

We wtorek sąd odwoławczy - uwzględniając w tym zakresie apelację obrońcy - zmienił opis czynu, ale wysokość kar i zadośćuczynienia utrzymał.

Uzasadniając wyrok sędzia Sławomir Wołosik przypominał, że zanim zostało odnalezione, ciało było zakopane w ziemi przez cztery miesiące co w znacznym stopniu ograniczało możliwości ustalenia precyzyjnie, co konkretnie spowodowało zgon.

"Wyraz skrajnej obojętności wobec życia ludzkiego"

Jednocześnie sąd odwoławczy - podobnie jak pierwsza instancja - uznał za wiarygodne wyjaśnienia jednego z oskarżonych (to on wskazał miejsce ukrycia ciała i szczegółowo opisał to, co się stało), co do udziału w zbrodni drugiego z nich.

- Trudno przyjąć, że do zgonu doszło z innych powodów, niż w wyniku działania obu oskarżonych - mówił sędzia Wołosik.

- Sąd apelacyjny nie neguje tragicznego skutku tego zdarzenia, do którego doszło bez żadnej racjonalnej przyczyny, ta bezsensowność śmierci jest tutaj oczywista (...), tym niemniej czyn tego rodzaju zagrożony jest karą od dwóch do piętnastu lat więzienia - mówił sędzia, odnosząc się do wysokości wyroku i wniosków oskarżycieli, by kary podwyższyć.

Zwracał uwagę, że tylko kara uznana za rażąco, niewspółmiernie łagodną lub surową, podlega zmianie w procesie odwoławczym.

Odnosząc się do okoliczności obciążających przyznał, że oskarżeni nie udzielili pobitemu pomocy. Sędzia Wołosik nazwał to "wyrazem skrajnej obojętności wobec życia ludzkiego".

