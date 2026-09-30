Okolice 14-latka spadła z hulajnogi, uderzyła głową w asfalt, straciła przytomność Oprac. Katarzyna Kędra |

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy w sprawie hulajnóg i rowerów elektrycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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We wtorek około godziny 21 dyżurny policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 614 w Myszyńcu.

Straciła panowanie nad hulajnogą

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że od strony Myszyńca w kierunku Świdwiborka jechały na dwóch hulajnogach dwie dziewczyny.

"W pewnym momencie starsza z dziewczynek (14 lat) straciła panowanie nad hulajnogą, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt. Obok jechała jej 11-letnia siostra. Osoba postronna rozpoczęła na miejscu udzielanie pierwszej pomocy 14-latce. Nieprzytomna dziewczynka została przetransportowana do szpitala" - przekazał rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański.

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Policjant zapewnił, że na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili oględziny hulajnogi i miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków.