14-latka spadła z hulajnogi, uderzyła głową w asfalt, straciła przytomność
We wtorek około godziny 21 dyżurny policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 614 w Myszyńcu.
Straciła panowanie nad hulajnogą
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że od strony Myszyńca w kierunku Świdwiborka jechały na dwóch hulajnogach dwie dziewczyny.
"W pewnym momencie starsza z dziewczynek (14 lat) straciła panowanie nad hulajnogą, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt. Obok jechała jej 11-letnia siostra. Osoba postronna rozpoczęła na miejscu udzielanie pierwszej pomocy 14-latce. Nieprzytomna dziewczynka została przetransportowana do szpitala" - przekazał rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański.
Policjant zapewnił, że na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili oględziny hulajnogi i miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków.