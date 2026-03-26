Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie z radiowozem na sygnale. Poszkodowani dwaj policjanci

Zderzenie z radiowozem w Mysiadle
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
W podwarszawskim Mysiadle doszło do zderzenia radiowozu jadącego na sygnale z autem osobowym. Poszkodowani zostali dwaj policjanci. Służby pracują na miejscu.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Czytelnik napisał, że doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym, w okolicach skrzyżowania ulicy Puławskiej z Kuropatwy.

Zderzenie z radiowozem w Mysiadle
Zderzenie z radiowozem w Mysiadle
Źródło: TVN24

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 15.38. Policjanci jechali radiowozem, oznakowanym busem marki Mercedes. Wjeżdżając na skrzyżowanie na sygnale, używali świateł błyskowych i zderzyli się z Lexusem. Poszkodowanych zostało dwóch policjantów. Osobom z Lexusa nic się nie stało - przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Zaznaczył, że policjanci pracują na miejscu.

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki