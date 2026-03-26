Zderzenie z radiowozem na sygnale. Poszkodowani dwaj policjanci

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Czytelnik napisał, że doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym, w okolicach skrzyżowania ulicy Puławskiej z Kuropatwy.

Zderzenie z radiowozem w Mysiadle Źródło: TVN24

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 15.38. Policjanci jechali radiowozem, oznakowanym busem marki Mercedes. Wjeżdżając na skrzyżowanie na sygnale, używali świateł błyskowych i zderzyli się z Lexusem. Poszkodowanych zostało dwóch policjantów. Osobom z Lexusa nic się nie stało - przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Zaznaczył, że policjanci pracują na miejscu.