Motocyklista zginął po zderzeniu z autem

Na ulicy Puławskiej, na wysokości numeru 56 doszło do tragicznego wypadku z udziałem kierującego osobowym Oplem oraz kierującego motocyklem marki Yamaha.

"Niestety w wyniku tego zdarzenia młody motocyklista poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Na miejscu zdarzenia swoje czynności prowadzą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, a także biegły sądowy.

Utrudnienia na Puławskiej

W związku ze zdarzeniem są utrudnienia w ruchu. Występują na jezdni w kierunku Góry Kalwarii. Na wysokości ulicy Geodetów ruch odbywa się jednym pasem ruchu.

Policjanci zaapelowali o ostrożność, stosowanie się do poleceń służb oraz wybranie alternatywnej drogi przejazdu.