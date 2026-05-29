Motocyklista zginął po zderzeniu z autem
Na ulicy Puławskiej, na wysokości numeru 56 doszło do tragicznego wypadku z udziałem kierującego osobowym Oplem oraz kierującego motocyklem marki Yamaha.
"Niestety w wyniku tego zdarzenia młody motocyklista poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.
Na miejscu zdarzenia swoje czynności prowadzą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, a także biegły sądowy.
Utrudnienia na Puławskiej
W związku ze zdarzeniem są utrudnienia w ruchu. Występują na jezdni w kierunku Góry Kalwarii. Na wysokości ulicy Geodetów ruch odbywa się jednym pasem ruchu.
Policjanci zaapelowali o ostrożność, stosowanie się do poleceń służb oraz wybranie alternatywnej drogi przejazdu.