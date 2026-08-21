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Mazowieckie

Porzucił pasażerkę i uciekał hulajnogą przed policją

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Zostawił na drodze pasażerkę i uciekał przed policją
Porzucił pasażerkę i uciekał przed policją
Źródło wideo: KPP w Piasecznie
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
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Jechał hulajnogą z pasażerką, a gdy zobaczył policję, porzucił kobietę i zaczął uciekać. Policja zatrzymała 24-latka pędzącego ulicami Mysiadła (Mazowieckie) i ukarała do mandatami na łączną kwotę 3700 złotych.

Patrol piaseczyńskiej drogówki, jadąc jedną z ulic Mysiadła, zwrócił uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną. Mężczyzna nie dość, że podróżował z pasażerką, to złamał przepisy ruchu drogowego.

Porzucił pasażerkę

"Widząc zbliżający się radiowóz, 24-latek postanowił za wszelką cenę uniknąć spotkania z mundurowymi. Zignorował sygnały i polecenia do zatrzymania się wydawane przez funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Aby łatwiej zniknąć policjantom z oczu, w trakcie ucieczki po prostu pozostawił pasażerkę po drodze i pędził dalej sam" - wskazała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Zostawił na drodze pasażerkę i uciekał przed policją
Zostawił na drodze pasażerkę i uciekał przed policją
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Kilka mandatów

Policjantka dodała, że "funkcjonariusze nie dali się jednak przechytrzyć."

Po krótkiej chwili kierujący hulajnogą elektryczną został zatrzymany. "Za popełnione wykroczenia - w tym przewożenie innej osoby na hulajnodze, niestosowanie się do poleceń policjantów oraz złamanie przepisów drogowych, 24-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 3700 zł" - wyliczyła.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPiaseczno
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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