Porzucił pasażerkę i uciekał hulajnogą przed policją
Patrol piaseczyńskiej drogówki, jadąc jedną z ulic Mysiadła, zwrócił uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną. Mężczyzna nie dość, że podróżował z pasażerką, to złamał przepisy ruchu drogowego.
Porzucił pasażerkę
"Widząc zbliżający się radiowóz, 24-latek postanowił za wszelką cenę uniknąć spotkania z mundurowymi. Zignorował sygnały i polecenia do zatrzymania się wydawane przez funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Aby łatwiej zniknąć policjantom z oczu, w trakcie ucieczki po prostu pozostawił pasażerkę po drodze i pędził dalej sam" - wskazała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Kilka mandatów
Policjantka dodała, że "funkcjonariusze nie dali się jednak przechytrzyć."
Po krótkiej chwili kierujący hulajnogą elektryczną został zatrzymany. "Za popełnione wykroczenia - w tym przewożenie innej osoby na hulajnodze, niestosowanie się do poleceń policjantów oraz złamanie przepisów drogowych, 24-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 3700 zł" - wyliczyła.