Mazowieckie Porzucił pasażerkę i uciekał hulajnogą przed policją Oprac. Katarzyna Kędra |

Porzucił pasażerkę i uciekał przed policją Źródło wideo: KPP w Piasecznie Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Patrol piaseczyńskiej drogówki, jadąc jedną z ulic Mysiadła, zwrócił uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną. Mężczyzna nie dość, że podróżował z pasażerką, to złamał przepisy ruchu drogowego.

Porzucił pasażerkę

"Widząc zbliżający się radiowóz, 24-latek postanowił za wszelką cenę uniknąć spotkania z mundurowymi. Zignorował sygnały i polecenia do zatrzymania się wydawane przez funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Aby łatwiej zniknąć policjantom z oczu, w trakcie ucieczki po prostu pozostawił pasażerkę po drodze i pędził dalej sam" - wskazała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Zostawił na drodze pasażerkę i uciekał przed policją Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Kilka mandatów

Policjantka dodała, że "funkcjonariusze nie dali się jednak przechytrzyć."

Po krótkiej chwili kierujący hulajnogą elektryczną został zatrzymany. "Za popełnione wykroczenia - w tym przewożenie innej osoby na hulajnodze, niestosowanie się do poleceń policjantów oraz złamanie przepisów drogowych, 24-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 3700 zł" - wyliczyła.