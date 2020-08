Muzeum Józefa Piłsudskiego otwarte

W przeddzień setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej otwarto muzeum Józefa Piłsudskiego. Inwestycję, jak mówi dyrektor placówki, planowano już na początku lat '90.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostało powołane w 2008 roku przez ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego.

Budowę rozpoczęła w 2015 roku firma Strabag, która miała postawić nowy budynek na 150. urodziny marszałka przypadające 5 grudnia 2017 roku. Jak przypominała "Stołeczna", firma zrezygnowała z kontraktu – tłumaczono to różnicą zdań z inwestorem, co do technologii wykonania części podziemnej. Później prace przejął Porr.

W 2017 roku pojawiły się też inne problemu. Teren budowy został zalany. Inwestycję udało się doprowadzić do końca, w piątek muzeum zostało otwarte.

Po niespełna czterech latach od wmurowania kamienia węgielnego w piątek w Sulejówku koło Warszawy odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego. W ceremonii uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Robert Supeł, przedstawiciele Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, samorządowcy.

- Nikt nie ma wątpliwości, że nie kto inny właśnie, a Naczelnik Państwa Józef Piłsudski miał największy udział w przygotowaniu tego planu decydującego kontrnatarcia, które doprowadziło do przełamania frontu zupełnie niespodziewanego zwłaszcza dla bolszewików w tamtej wojnie w sierpniu 1920 r. Odniósł wielkie zwycięstwo, ostatecznie uformował i umocnił granice II RP - mówił prezydent.

Cztery hektary

Dyrektor Robert Supeł powiedział, że "namysł nad tym muzeum i aktywności prowadzącego do tego, aby podpisać umowę założycielską liczą ponad 20 lat". Starania rozpoczęły się w 1994 r., kiedy to Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego zaczęła działać na rzecz utworzenia tej instytucji.

Muzeum mieści się na około czterohektarowym terenie. - Mniej więcej połowa terenu to byłe nieruchomości należące do rodziny Piłsudskich - te, które w 1921 roku kupiła Aleksandra Szczerbińska, kiedy nie była jeszcze żoną marszałka. To były dwie parcele. Na jednej z nich stał drewniany domek, tak zwany Drewniak, a dwa lata później obok niego powstał Dworek Milusin - dar żołnierzy polskich. Posiadłości te w momencie wybuchu wojny zostały opuszczone przez żonę i córki marszałka, który zmarł w 1935 roku. Następnie w okresie PRL-u, w 1948 roku zostały znacjonalizowane - opowiadał Supeł.

Dyrektor opowiedział o kulisach odzyskania tych terenów i znajdujących się na nich budynków. - W Drewniaku były mieszkania komunalne, a w dworku Milusin od 1956 roku przez 45 lat mieściło się przedszkole. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego powołana w 1994 r. rozpoczęła starania, aby odzyskać te nieruchomości, co spotkało się z przychylnością społeczności lokalnej, samorządu sulejóweckiego - wspominał. Dodał, że odzyskanie dworku miało miejsce w 2000 roku, a Drewniaka sześć lat później. Miasto musiało znaleźć nowe mieszkania komunalne dla dotychczasowych lokatorów oraz nową siedzibę przedszkola. Po utworzeniu muzeum w 2008 roku obie nieruchomości zostały przekazane w użytkowanie muzeum.

Remont dworku Milusin miał miejsce w 2010 roku. Udostępnienie go zwiedzającym wymaga spełnienia wymogów konserwatorskich, a to z kolei wiąże się przeprowadzeniem wewnątrz instalacji, dzięki którym na miejscu będą optymalne warunki do eksponowania obiektów i dla odwiedzających.

Z kolei Drewniak czeka na renowację. - Jeszcze nie znaleźliśmy źródła finansowania jego modernizacji, działamy w tej sprawie wspólnie z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego, bo w Drewniaku fundacja będzie prowadziła swoją działalność. Dzięki temu na tym terenie wciąż będzie obecna rodzina marszałka, będziemy mogli mówić o ciągłości historii, bo przecież te tereny należały do Piłsudskich - opowiadał.

Wnętrze Muzeum Józefa Piłsudskiego Tomasz Gzell / PAP

Sześć galerii

Na kolejnych dwóch hektarach znajduje się nowy budynek muzeum oraz Willa Bzów, w której mieściła się przychodnia zdrowia. - Te działki przez długie lata były najpierw dzierżawione przez fundację, a następnie na zasadzie cesji dzierżawione przez muzeum. W zeszłym roku zostały zakupione przez muzeum od miasta Sulejówek - wyjaśnił Supeł.

Autorami koncepcji całej instytucji byli pierwszy dyrektor Krzysztof Jaraczewski, który pełnił tę funkcję przez 10 lat, i architekt Radosław Kacprzak. Według obecnego dyrektora twórcy ci "celowo oddzielili dwie części, aby ta należąca do Piłsudskich przed wojną emanowała historycznym autentyzmem". "W dworku staramy się przywrócić atmosferę lat 20., trzech być może najbardziej szczęśliwych lat w jego rodzinnym życiu" - powiedział.

Z kolei nowy budynek i Willa Bzów służą celom poznawczym. - Wystawa w głównym budynku, programy naukowe, edukacyjne i społeczne, które animujemy od początku istnienia muzeum, służą przybliżeniu Piłsudskiego w całym jego wymiarze oraz kontekstu, w którym działał i go współtworzy - mówił.

Wystawa stała jest podzielona na sześć galerii. Ma charakter chronologiczno-tematyczny. - Ostatnia z galerii ma ulokowanie przestrzenne wbrew ciągłości narracyjnej. Ona dotyczy wymiarów pamięci o Piłsudskim - zarówno społecznej, jak i tej zinstytucjonalizowanej, bo mit Piłsudskiego był budowany przez władze sanacyjne za jego życia oraz po śmierci. Z kolei czarną legendę Marszałka próbowały stworzyć władze PRL-owskie po wojnie - mówił dyrektor. Podkreślił też, że twórcy chcieli pokazać Piłsudskiego nie tylko w spiżu i wielkości historycznej, ale też w odsłonie prywatnej.

Na wystawie można zobaczyć ponad 1,1 tys. oryginalnych obiektów, m.in. pierścień z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, otrzymany po objęciu funkcji Naczelnika Państwa, szatkę chrzcielną, która służyła również jego rodzeństwu, okazały zestaw szabli, bo Piłsudski dostawał je przy różnych okazjach. Wyeksponowana zostanie również kurtka mundurowa, w której został pochowany.

Regularną, biletowaną działalność instytucja rozpocznie 11 listopada. 15 i 16 sierpnia zorganizowane zostaną dni otwarte, podczas których zwiedzający będą mogli bezpłatnie zobaczyć wystawę stałą Muzeum i dworek Milusin. Wizyta będzie możliwa jedynie po uprzedniej rejestracji, prowadzonej na stronie muzeumpilsudski.pl.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku PAP/Piotr Nowak

Autor:kz/ran

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl