Zginęły dwa miliony pszczół. Przyczyny szuka policja

Sprawa śmierci pszczół trafiła do żyrardowskiej komendy policji. Pod koniec kwietnia pierwszy z pszczelarzy zaobserwował w swojej pasiecie, że w 28 ulach leżą martwe owady. - Ta sama sytuacja miała miejsce w drugiej pasiece, gdzie martwe znaleziono owady w 11 ulach. Pszczelarze szacują, że mogło zginąć blisko dwóch milionów pszczół - informuje Monika Helińska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Otrucie?

O zdarzeniu zostali poinformowani mszczonowscy policjanci oraz burmistrz miasta, który powołał komisję. W czwartek - jak poinformowała rzeczniczka - przeprowadzono oględziny, a poszkodowani pszczelarze pobrali próbki do badań laboratoryjnych. - Obecnie policjanci wyjaśniają przyczyny zdarzenia; starają się ustalić, czy doszło do celowego otrucia pszczół w czasie oprysków pól oraz kto mógł się do tego przyczynić - powiedziała rzeczniczka policji.