Jechał hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzył się z autem
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zderzeniu auta osobowego i hulajnogisty w Mszczonowie. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Wschodniej ze Spółdzielczą.
Zdarzenie potwierdziła zastępczyni oficer prasowej policji w Żyrardowie komisarz Emilia Bodych.
- O godzinie 13.50 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w miejscowości Mszczonów, w rejonie ulicy Wschodniej. Uczestniczył w nim samochód osobowy i mężczyzna kierujący hulajnogą - potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjantka.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że poruszający się hulajnogą, jadący drogą jednokierunkową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autu osobowemu. Mężczyzna kierujący hulajnogą trafił do szpitala - podała policjantka.
Dodała, że kierowca auta był trzeźwy.