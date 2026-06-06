Okolice Jechał hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzył się z autem Oprac. Katarzyna Kędra |

Nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych w Warszawie Źródło wideo: Rafał Trzaskowski/Facebook Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zderzeniu auta osobowego i hulajnogisty w Mszczonowie. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Wschodniej ze Spółdzielczą.

Zdarzenie potwierdziła zastępczyni oficer prasowej policji w Żyrardowie komisarz Emilia Bodych.

- O godzinie 13.50 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w miejscowości Mszczonów, w rejonie ulicy Wschodniej. Uczestniczył w nim samochód osobowy i mężczyzna kierujący hulajnogą - potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjantka.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że poruszający się hulajnogą, jadący drogą jednokierunkową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autu osobowemu. Mężczyzna kierujący hulajnogą trafił do szpitala - podała policjantka.

Dodała, że kierowca auta był trzeźwy.