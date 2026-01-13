Logo TVN Warszawa
Silnie wychłodzony mężczyzna w pustostanie. Mróz nie odpuszcza

Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Strażnik miejski o pomocy dla osób w kryzysie bezdomności
Źródło: TVN24
Policjantka z Warki (Mazowieckie) sprawdzająca pustostany w mroźne dni natknęła się na mężczyznę w kryzysie bezdomności. Jego stan wskazywał na silne wychłodzenie, kontakt z nim był wyraźnie utrudniony. Według prognoz najbliższe dni mają przynieść silny mróz, również w dużej części Mazowsza.

Jak oceniają służby, "panująca aura stanowi ogromne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności, które potrzebują pomocy". Warecka dzielnicowa aspirant sztabowy Aneta Ścisłowska podczas służby sprawdzała pustostany. W jednym z nich znalazła mężczyznę, którego stan wskazywał na silne wychłodzenie - był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony.

Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Źródło: KPP w Grójcu

- Dzielnicowa wezwała pogotowie ratunkowe. Podczas oczekiwania na przyjazd ratowników, policjantka podała mężczyźnie ciepły napój i kontrolowała jego stan - przekazała aspirant Agata Sławińska, rzeczniczka policji w Grójcu.

Wychłodzenie organizmu
Wychłodzenie organizmu
Źródło: PAP

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"

Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.

Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.

Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą

Praga Północ
Policjanci kontrolują pustostany
Policjanci kontrolują pustostany
Źródło: Mazowiecka policja
Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia;
poinformuj odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

Agata Daniluk
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Agnieszka Pióro

Ostrzeżenia przed silnym mrozem

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W wielu regionach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy przed opadami marznącymi, intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem. Ostrzeżenia obowiązują w części województwa mazowieckiego.

Silne mrozy mogą występować w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, mińskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim, lipskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim i białobrzeskim.

Jak chronić się przed wychłodzeniem?
Jak chronić się przed wychłodzeniem?
Źródło: RCB
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed opadami marznącymi, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed opadami marznącymi, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu
Źródło: IMGW
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
METEO
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
Problemy na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Lądowanie samolotów na jednym z dwóch pasów było wstrzymane"
Włochy
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Grójcu

