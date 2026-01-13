Silnie wychłodzony mężczyzna w pustostanie. Mróz nie odpuszcza

Jak oceniają służby, "panująca aura stanowi ogromne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności, które potrzebują pomocy". Warecka dzielnicowa aspirant sztabowy Aneta Ścisłowska podczas służby sprawdzała pustostany. W jednym z nich znalazła mężczyznę, którego stan wskazywał na silne wychłodzenie - był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony.
- Dzielnicowa wezwała pogotowie ratunkowe. Podczas oczekiwania na przyjazd ratowników, policjantka podała mężczyźnie ciepły napój i kontrolowała jego stan - przekazała aspirant Agata Sławińska, rzeczniczka policji w Grójcu.
"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"
Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.
Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.
"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.
Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia;
Ostrzeżenia przed silnym mrozem
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W wielu regionach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy przed opadami marznącymi, intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem. Ostrzeżenia obowiązują w części województwa mazowieckiego.
Silne mrozy mogą występować w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, mińskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim, lipskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim i białobrzeskim.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Grójcu