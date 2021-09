Koparką rozbili drzwi do marketu, okradli bankomat. Prokuratura kończy śledztwo: sprawców nie wykryto

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie kradzieży pieniędzy z bankomatu w podwarszawskich Mościskach. Śledczym nie udało się znaleźć sprawców, którzy wjechali koparką do marketu i wyrwali na zewnątrz urządzenie z gotówką. Straty i wyrządzone przez nich szkody szacowane są na około 260 tysięcy złotych.

Do kradzieży doszło tuż przed Wielkanocą. O sprawie informowaliśmy na tvnwarszawa.pl 2 kwietnia . Sprawcy użyli kradzionej koparki, by przebić drzwi marketu przy ulicy Estrady w Mościskach (powiat warszawski zachodni). Po przyjeździe na miejsce zdarzenia policjanci zastali roztrzaskane wejście i zniszczoną elewację budynku. Nieopodal porzucony był rozerwany bankomat, z którego ktoś zabrał kasetki z gotówką. W pobliżu stała też uszkodzona koparka.

Starty oszacowano na około 260 tysięcy złotych

- W sprawie wydano postanowienie o umorzeniu z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Wykonane czynności dowodowe nie doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawców - informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Sprawa jednakże pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania. W przypadku uzyskania nowych dowodów postępowanie zostanie podjęte - zapowiada.

Śledczy nie chcą ujawniać szczegółów dotyczących działania sprawców. Nie potwierdzają, czy związek ze sprawą mogły mieć pozostawione na miejscu sygnalizatory stosowane do tymczasowej organizacji ruchu oraz pozostałości materiałów pirotechnicznych. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się w kwietniu, mogły one zostać wykorzystane do wstrzymania ruchu w okolicy marketu i stworzenia zasłony dymnej dla kamer monitoringu.