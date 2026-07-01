Okolice Auto wpadło do rowu, pasażer został śmiertelnie potrącony przez inny samochód Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Aga Król, Tygodnik Siedlecki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek wieczorem służby otrzymały zgłoszenia w sprawie dwóch zdarzeń w miejscowości Mościbrody w gminie Wiśniew. Dotyczyły one kolizji z udziałem BMW na drodze serwisowej autostrady A2 i potrącenia pieszego na pobliskiej drodze krajowej numer 63.

- Potrącony pieszy był pasażerem BMW, które wpadło do rowu. Podróżował z kobietą, która nie odniosła obrażeń - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki

Tę informację potwierdza komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. - Pasażer BMW pojawił się w pewnym momencie na drodze krajowej numer 63, wtedy doszło do potrącenia - relacjonuje.

Śmiertelne potrącenie

Jak ustalił nasz reporter, 35-letni mężczyzna został potrącony przez kierującą SUV-em. Mimo wysiłków służb jego życia nie udało się uratować.

- Nasz zastęp prowadził po dojeździe na miejsce resuscytację krążeniowo-oddechową pieszego. W wyniku poniesionych obrażeń ta osoba zmarła. Lekarz zespołu ratownictwa medycznego potwierdził jej zgon - mówi kapitan Daniel Czapski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze badają przyczyny i okoliczności obu zdarzeń. W sprawie śmiertelnego wypadku prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka

OGLĄDAJ: TVN24