Sześć aut zderzyło się na krajowej "50"

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Morgi. Droga prowadzi na wiadukt, którym można dojechać na autostradę A2.

Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 13.47. - Zderzyły się dwa auta osobowe, bus, samochód ciężarowy. Samochodami podróżowało łącznie osiem osób. Dwie osoby są badane przez zespół ratownictwa medycznego - poinformował mł. bryg. Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie.

Później okazało się, że aut biorących udział w zdarzeniu było więcej. O szczegółach opowiedziała policja. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że samochód ciężarowy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w poprzedzające go auto - opisała st. sierż. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Kolejne kolizje postępowały lawionowo. – W sumie w zdarzeniu udział brało sześć samochodów. Nie ma osób poszkodowanych - dodała policjantka. Funkcjonariusze zaapelowali o ostrożność na drodze.

Początkowo droga krajowa numer 50 była całkowicie zablokowana. Teraz ruch jest prowadzony wahadłowo.

