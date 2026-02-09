Cztery auta zderzyły się na krajowej "50"

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Morgi. Droga prowadzi na wiadukt, którym można dojechać na autostradę A2.
Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 13.47.
- Zderzyły się dwa auta osobowe, bus i samochód ciężarowy. Samochodami podróżowało łącznie osiem osób. Dwie osoby ucierpiały, są badane przez zespół ratownictwa medycznego - poinformował mł. bryg. Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie.
Droga krajowa numer 50 jest całkowicie zablokowana.
