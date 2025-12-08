Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje

Wypadek na drodze krajowej numer 60 Źródło: Policja Ciechanów/Facebook

Około godziny 17.40 na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Morawy Laski położonej w gminie Gołymin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów: ciężarowego MAN-a z naczepą i samochodu osobowego marki Volkswagen.

"52-letni kierowca volkswagena, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała w komunikacie policja z Ciechanowa.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalane są przyczyny i okoliczności zdarzenia. Policjanci zaapelowali o ostrożność na drodze.

Zablokowana jest droga krajowa numer 60 w kierunku Gołymina. Objazdy zostały wyznaczone przez Obiedzino Górne do Wróblewa.

