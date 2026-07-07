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Ślad urwał się na przystanku, 200 metrów od domu. Gdzie jest Monika?

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Monika Kobyłka zaginęła w 2012 roku, wciąż jest poszukiwana
Monika Kobyłka zaginęła w 2012 roku, wciąż jest poszukiwana
Źródło zdj. gł.: policja.pl
200 metrów i zaledwie kilka minut dzieliło ją od domu. Ostatni świadek widział 14-letnią Monikę Kobyłkę na przystanku autobusowym chwilę po godzinie 23, z telefonem w ręku. Zdążyła jeszcze wysłać wiadomość do koleżanki. Potem jej telefon zamilkł, a ślad po nastolatce urwał się. Co wydarzyło się w nocy z 7 na 8 lipca 2012 roku i dlaczego zagadka zaginięcia Moniki Kobyłki do dziś pozostaje niewyjaśniona?Artykuł dostępny w subskrypcji

Monika Kobyłka zaginęła 14 lat temu, 7 lipca 2012 roku. Wciąż jest poszukiwana, a na stronie policji widnieje jej rysopis i fotografia. Na zdjęciu rudowłosa dziewczyna pozuje ze świadectwem szkolnym w ręku. Ma poważną minę. W chwili zaginięcia miała 14 lat, za niespełna miesiąc obchodziłaby 15. urodziny.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądały ostatnie chwile przed zaginięciem Moniki Kobyłki.
Jakie działania podjęły służby i rodzina w poszukiwaniach nastolatki.
Jakie trudności napotkano podczas śledztwa i poszukiwań.
Jakie są statystyki i realia dotyczące zaginięć nieletnich w Polsce.
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Tagi:
zaginięciazaginieniMazowieckiePolicjaProkuratura
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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