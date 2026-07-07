Ślad urwał się na przystanku, 200 metrów od domu. Gdzie jest Monika?

Monika Kobyłka zaginęła w 2012 roku, wciąż jest poszukiwana

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Monika Kobyłka zaginęła 14 lat temu, 7 lipca 2012 roku. Wciąż jest poszukiwana, a na stronie policji widnieje jej rysopis i fotografia. Na zdjęciu rudowłosa dziewczyna pozuje ze świadectwem szkolnym w ręku. Ma poważną minę. W chwili zaginięcia miała 14 lat, za niespełna miesiąc obchodziłaby 15. urodziny.