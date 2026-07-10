Okolice Zderzenie podczas wyprzedzania, jedna osoba nie żyje Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Osp Łęg Probostwo

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W piątek przed godziną 15 na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Mokrzk w powiecie płockim, doszło do poważnego zdarzenia drogowego.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierujący BMW, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania kolumny pojazdów, zderzył się z 35-letnim kierującym Peugeotem, który również rozpoczął manewr wyprzedzania. Następnie Peugeot uderzył w drzewo" - poinformowała płocka policja.

Zderzenie w miejscowości Mokrzk Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo Zderzenie w miejscowości Mokrzk Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku

Jedna osoba nie żyje

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący Peugeotem oraz jego dwóch pasażerów trafili do szpitala.

- Niestety, 35-letni pasażer Peugeota pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Droga zablokowana

Droga krajowa nr 60 (Płock – Drobin) jest całkowicie zablokowana. Policja zaleca objazd przez miejscowości Psary oraz Łęg Probostwo. Utrudnienia mogą potrwać do około godz. 20. Policjanci i pozostałe służby pracują na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybór alternatywnej trasy przejazdu.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 3⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym.



➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 4⃣ 7⃣ (bez ostatniej doby).



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️#policja… pic.twitter.com/iOVwJjnOee — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 10, 2026 Rozwiń

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