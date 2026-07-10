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Okolice

Zderzenie podczas wyprzedzania, jedna osoba nie żyje

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Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Do zdarzenia doszło w powiecie płockim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Osp Łęg Probostwo
Na krajowej "60" pod Płockiem podczas wyprzedzania zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby trafiły do szpitala, jedna z nich zmarła.

W piątek przed godziną 15 na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Mokrzk w powiecie płockim, doszło do poważnego zdarzenia drogowego.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierujący BMW, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania kolumny pojazdów, zderzył się z 35-letnim kierującym Peugeotem, który również rozpoczął manewr wyprzedzania. Następnie Peugeot uderzył w drzewo" - poinformowała płocka policja.

Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Osp Łęg Probostwo
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku

Jedna osoba nie żyje

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący Peugeotem oraz jego dwóch pasażerów trafili do szpitala.

- Niestety, 35-letni pasażer Peugeota pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Droga zablokowana

Droga krajowa nr 60 (Płock – Drobin) jest całkowicie zablokowana. Policja zaleca objazd przez miejscowości Psary oraz Łęg Probostwo. Utrudnienia mogą potrwać do około godz. 20. Policjanci i pozostałe służby pracują na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybór alternatywnej trasy przejazdu.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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