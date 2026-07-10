Zderzenie podczas wyprzedzania, jedna osoba nie żyje
W piątek przed godziną 15 na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Mokrzk w powiecie płockim, doszło do poważnego zdarzenia drogowego.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierujący BMW, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania kolumny pojazdów, zderzył się z 35-letnim kierującym Peugeotem, który również rozpoczął manewr wyprzedzania. Następnie Peugeot uderzył w drzewo" - poinformowała płocka policja.
Jedna osoba nie żyje
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący Peugeotem oraz jego dwóch pasażerów trafili do szpitala.
- Niestety, 35-letni pasażer Peugeota pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Droga zablokowana
Droga krajowa nr 60 (Płock – Drobin) jest całkowicie zablokowana. Policja zaleca objazd przez miejscowości Psary oraz Łęg Probostwo. Utrudnienia mogą potrwać do około godz. 20. Policjanci i pozostałe służby pracują na miejscu zdarzenia.
Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybór alternatywnej trasy przejazdu.