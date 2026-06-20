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Okolice

Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interweniowali strażnicy graniczni

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Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Harmonogram budowy linii kolejowej do lotniska w Modlinie
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: NOSG
Lecieli z Bratysławy do Warszawy na wieczór kawalerski, by się "dobrze bawić". Zaczęli już w samolocie, co zakończyło się interwencją strażników granicznych. Jeden z mężczyzn został wyprowadzony siłą, trzech opuściło pokład dobrowolnie.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 czerwca, na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

"Po otrzymaniu informacji o agresywnym zachowaniu pasażerów na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin" - poinformowała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Jak przekazała załoga samolotu, mężczyźni pili własny alkohol, zachowywali się wulgarnie oraz agresywnie wobec innych pasażerów i personelu pokładowego. Ponadto nie wykonywali poleceń załogi oraz kapitana statku powietrznego" - dodała.

Jeden z pasażerów wyprowadzony siłą

Byli to czterej obywatele Słowacji w wieku 30 i 31 lat. Mężczyźni w rozmowie z funkcjonariuszami, stwierdzili, że przylecieli do Warszawy na wieczór kawalerski i chcą się dobrze bawić.

Trzech z nich dobrowolnie opuściło pokład samolotu. Wobec czwartego, który nie stosował się do poleceń i odmówił opuszczenia samolotu, funkcjonariusze użyli "środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, chwytów transportowych oraz kajdanek".

Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Źródło zdjęcia: NOSG

Wszyscy zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 złotych i mogli opuścić lotnisko.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
lotniskoStraż Granicznasamoloty
Grzegorz Popławski
Dziennikarz tvn24.pl
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