Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interweniowali strażnicy graniczni
Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 czerwca, na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
"Po otrzymaniu informacji o agresywnym zachowaniu pasażerów na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin" - poinformowała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Jak przekazała załoga samolotu, mężczyźni pili własny alkohol, zachowywali się wulgarnie oraz agresywnie wobec innych pasażerów i personelu pokładowego. Ponadto nie wykonywali poleceń załogi oraz kapitana statku powietrznego" - dodała.
Jeden z pasażerów wyprowadzony siłą
Byli to czterej obywatele Słowacji w wieku 30 i 31 lat. Mężczyźni w rozmowie z funkcjonariuszami, stwierdzili, że przylecieli do Warszawy na wieczór kawalerski i chcą się dobrze bawić.
Trzech z nich dobrowolnie opuściło pokład samolotu. Wobec czwartego, który nie stosował się do poleceń i odmówił opuszczenia samolotu, funkcjonariusze użyli "środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, chwytów transportowych oraz kajdanek".
Wszyscy zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 złotych i mogli opuścić lotnisko.