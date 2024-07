"Na pokładzie samolotu lecącego w środę ze stolicy Wielkiej Brytanii do Kowna doszło do awantury z udziałem agresywnego 45-letniego obywatela Litwy. Według raportu kapitana samolotu mężczyzna był wulgarny względem personelu pokładowego i pasażerów, nie stosował się do poleceń załogi, do tego była mocno wyczuwalna od niego woń alkoholu" - przekazała w piątek rzecznik komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec.