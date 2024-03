Ewakuacja 200 osób i blokada dróg dojazdowych do lotniska

Prześwietlili walizkę

W środku znajdowały się rzeczy osobiste. Po zakończeniu ewakuacji z portem lotniczym skontaktował się właściciel bagażu – obywatel Polski, twierdząc, że to jego walizka, którą wkrótce odbierze. - Jak do tej pory nikt jej nie odebrał, znajduje się w portowym pomieszczeniu rzeczy znalezionych - podała rzeczniczka.

Bagaż bez opieki traktowany jako zagrożenie

Przypomniała, że każdy pozostawiony bez nadzoru bagaż traktowany jest, jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Oznacza to konieczność wprowadzenia odpowiednich procedur. W pierwszej kolejności przez lotniskową rozgłośnię przywoływany jest właściciel bagażu. Jeśli się nie zgłosi, zabezpiecza się miejsce, w którym znajduje się podejrzana walizka, czyli wyznacza się strefę bezpieczeństwa, a z rejonu zagrożenia ewakuuje się osoby postronne. Następnie funkcjonariusze-pirotechnicy przeprowadzają rozpoznanie pirotechniczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu i z pomocą psa służbowego, szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. W razie braku całkowitej pewności, że bagaż nie stanowi zagrożenia, pirotechnicy neutralizują go za pomocą działka wodnego, co oznacza zniszczenie walizki wraz z zawartością. Tego typu interwencje powodują zazwyczaj poważne utrudnienia – ponieważ są czasochłonne, mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów.