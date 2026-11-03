Okolice Podczas lotu molestował nieletnią pasażerkę. Trafił do aresztu Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Większość kobiet w Polsce doświadczyło molestowania. Kampanią społeczną uczą, jak reagować Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

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Do incydentu na pokładzie samolotu doszło w piątek, 30 października. Maszyna przyleciała z Barcelony do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Jej załoga zgłosiła sprawę nowodworskiej policji.

"Z informacji przekazanych przez załogę wynikało, że jeden z pasażerów w trakcie podróży dopuścił się czynności o charakterze seksualnym wobec osoby zajmującej miejsce obok niego. W toku dalszych czynności okazało się, że pokrzywdzoną jest małoletnia obywatelka Polski, która podróżowała wspólnie z rodziną" - relacjonuje aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podejrzany o molestowanie nieletniej pasażerki samolotu Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

29-latek trafił do aresztu

Wspomnianym pasażerem był 29-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzut "doprowadzenia małoletniej podstępem polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia, do poddania się innej czynności seksualnej, pomimo braku zgody z jej strony".

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi do ośmiu lat więzienia.