Podczas lotu molestował nieletnią pasażerkę. Trafił do aresztu
Do incydentu na pokładzie samolotu doszło w piątek, 30 października. Maszyna przyleciała z Barcelony do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Jej załoga zgłosiła sprawę nowodworskiej policji.
"Z informacji przekazanych przez załogę wynikało, że jeden z pasażerów w trakcie podróży dopuścił się czynności o charakterze seksualnym wobec osoby zajmującej miejsce obok niego. W toku dalszych czynności okazało się, że pokrzywdzoną jest małoletnia obywatelka Polski, która podróżowała wspólnie z rodziną" - relacjonuje aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
29-latek trafił do aresztu
Wspomnianym pasażerem był 29-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzut "doprowadzenia małoletniej podstępem polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia, do poddania się innej czynności seksualnej, pomimo braku zgody z jej strony".
Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi do ośmiu lat więzienia.