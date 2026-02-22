Logo TVN Warszawa
Pijany podróżny awanturował się na lotnisku

13-340404
Do zdarzenia doszło na lotnisku w Modlinie
Źródło: Google Earth
Czwórka pijanych Polaków jeszcze przed wejściem na pokład samolotu dała się we znaki obsłudze lotniska. Mężczyźni odmówili opuszczenia strefy zastrzeżonej terminala, wezwano pograniczników. Jeden z nich odpowie za znieważenie funkcjonariusza.

Jak podaje Straż Graniczna, do incydentu doszło 18 lutego 2026 roku w hali odlotów portu Warszawa-Modlin, przed planowanym wylotem samolotu na Maltę.

"Mężczyźni zostali wezwani do zachowania zgodnego z prawem i pouczeni o możliwości użycia wobec nich środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń. Jeden z nich nie reagował na wydawane polecenia, ignorował funkcjonariuszy oraz kierował do mundurowych inwektywy. Z uwagi na to, że stawiał czynny opór, zostały użyte wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Następnie w asyście funkcjonariuszy został przeprowadzony do pomieszczeń służbowych" – czytamy w komunikacie. W międzyczasie 31-latek miał jeszcze kilkukrotnie znieważyć funkcjonariuszy. Był pod wpływem alkoholu, badanie alkomatem wykazało 0,89 mg/l. - co daje 1,8 promila.

Mężczyzna na Maltę nie poleciał, noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Legionowie. Gdy wytrzeźwiał, doprowadzono go do Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, gdzie został mu przedstawiony zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Grozi mu grzywna, ograniczenie wolności, a nawet rok więzienia.

Opracowała Anna Winiarska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

