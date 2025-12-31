Logo TVN Warszawa
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie. "Tłumy ludzi pozostawionych bez żadnych informacji"

Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Tłumy pasażerów na lotnisku w Modlinie
Przez atak zimy lotnisko w Modlinie wstrzymało w nocy wszystkie przyloty i odloty. Pasażerowie wiele godzin oczekiwali na przywrócenie operacji lotniczych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że panuje tam najtrudniejsza sytuacja w kraju.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

"Z powodu intensywnych opadów śniegu Lotnisko Warszawa-Modlin czasowo nie przyjmuje samolotów lądujących ani nie realizuje operacji wylotowych" - poinformowali w środę rano przedstawiciele portu lotniczego.

Początkowo wszystkie loty miały być wstrzymane do godziny 14.00. Lotniskowym służbom udało się jednak nieco wcześniej uporać z trudną sytuacją. Około godziny 11.40 przedstawiciele portu podali, że przywrócono jego pełną funkcjonalność operacyjną.

"Lotnisko jest gotowe do obsługi rejsów przylatujących oraz odlatujących" - podkreślono. "Pas startowy, drogi kołowania oraz płyty postojowe zostały oczyszczone i dopuszczone do użytkowania" - dodano. Nie oznacza to jednak zakończenia akcji odśnieżania na pozostałej części lotniska.

Ścisk na hali lotniska

Nie zakończyły się też utrudnienia dla pasażerów, którzy od godzin nocnych czekają na wylot z kraju. Nasz reporter Mateusz Mżyk opisał około 11.40, że na płycie pojawiła się pierwsza grupa, oczekująca na wpuszczenie na pokład. - Trwa boarding samolotu do Paryża, który miał wystartować we wtorek o 19.30 - relacjonował.

W sumie opóźnionych jest 10 odlotów. - Kolejka do nadania bagaży ciągnie się przez całe lotnisko. Pomimo tego, ze cześć ludzi została już skierowana do samolotów, to bramki kontroli bezpieczeństwa wciąż są zamknięte. Kolejni pasażerowie muszą czekać w głównej części lotniska - mówił Mżyk.

Na zewnątrz również panują niełatwe warunki. - Problem jest też z przemieszczaniem się samochodami i autobusami. Drogi wewnętrzne i parking są zaśnieżone - dodał reporter tvnwarszawa.pl.

Sytuacja na lotnisku w Modlinie
Sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Kasia/Kontakt24

"Brak możliwości usuwania zasp przy pasach"

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał podczas środowej konferencji prasowej, że wstrzymanie operacji lotniczych w Modlinie nastąpiło około godziny 3.30. Jak wyjaśnił, obecnie panuje tam najtrudniejsza sytuacja w kraju.

Podał też, że przyczyną wstrzymania połączeń był "brak możliwości usuwania zasp przy pasach". - Uswanie śniegu z pasów nie jest problemem dla tego lotniska. Przepisy jasno mówią: zwały śniegu obok pasów nie mogą być wyższe niż 60 centymetrów. Dopóki lotnisko nie upora się z tymi problemami technicznymi, dopóty będą trwały utrudnienia - mówił Klimczak.

Dodał, że w takiej sytuacji port lotniczy może zdecydować się na całkowite odwołanie lotów lub ich opóźnienie. Przypomniał, że pierwotny komunikat mówił o tym, że utrudnienia zostaną usunięte do godziny 9.

Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Lista opóźnionych i odwołanych połączeń

Ze strony podwarszawskiego lotniska wynika, że status opóźniony mają samoloty, które miały odlecieć z Modlina we wtorek o 19.30 do Paryża, a także w środę o godzinie 5.35 na lotnisko Malta, o 5.45 do Brukseli, o 5.45 na Maltę, o 6.20 do Lizbony, o 6.50 na Maltę, o 8.20 do Mediolanu, o 9.25 do Mediolanu, o 10.20 na Teneryfę, o 10.35 do Helsinek.

Z tablicy odlotów wynika ponadto, że środowy odlot samolotu Air Arabia z Modlina do Szardży o godz. 11.45 został przeniesiony na Lotnisko Chopina.

Z koli z tablicy przylotów wynika, że samolot z Mediolanu, który wylądować miał o 7.55, został przekierowany na lotnisko w Poznaniu, samolot, który miał przylecieć z Brukseli został skierowany do Łodzi. Opóźniony jest również samolot z Bergen. Przekierowany na Lotnisko Chopina został też samolot z Szardży. Natomiast o godz. 12.30 oczekiwany w Modlinie jest samolot z Malty.

Tłumy pasażerów na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Tłumy ludzi pozostawionych bez żadnych informacji"

Sygnały w tej sprawie otrzymujemy także od naszych czytelników na Kontakt 24. "Od 2.30 jesteśmy na lotnisku. Nie otrzymujemy żadnych komunikatów. Linie lotnicze twierdzą, że lotnisko jest nieodśnieżone. Tłumy ludzi pozostawionych bez żadnych informacji" - napisała do nas pani Katarzyna.

Jak przekazała, po godzinie 5 miała wylecieć na Maltę. "Około godziny 10 dostaliśmy informację o przesunięciu lotu na godzinę 16. Jeśli chodzi o sytuację na lotnisku to tragedia. Dopiero teraz dostaliśmy bony żywieniowe od przewoźnika" - dodała.

Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

