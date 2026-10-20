Okolice Kolejarze rozstrzygnęli przetarg. Wiadomo, kto zbuduje tory do lotniska w Modlinie Dariusz Gałązka |

Marcin Danił, członek zarządu PPL o lotnisku w Modlinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

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Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP PLK poinformowała, że spółka wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Skanska, która opiewa na ponad 298,5 miliona złotych. To o ponad 40 milionów więcej, niż założony przez kolejarzy budżet na tę inwestycję.

- Na etapie ogłoszenia postępowania przetargowego kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, z uwagi na trwające działania formalne, była niższa od szacunkowej wartości prac PLK jest obecnie w trakcie zabezpieczania środków niezbędnych do sfinansowania zamówienia. Ewentualna ostateczna wartość umowy będzie znana po zakończeniu postępowania przetargowego - poinformowała Znajewska-Pawluk.

Kolejarze prognozują, że pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z pociągów do lotniska w drugiej połowie 2029 roku

Dyskusja trwa od ponad dekady

O potrzebie budowy linii kolejowej łączącej Modlin, czyli dzielnicę Nowego Dworu Mazowieckiego, z portem lotniczym, który funkcjonuje pod tą samą nazwą, mówi się od ponad dekady. Dziś pasażerowie, którzy chcąc dostać się do terminala komunikacją zbiorową, muszą wysiąść z pociągu na stacji Modlin i przesiadać się do autobusów.

Po wieloletnich perypetiach związanych z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy torów do samego lotniska, w 2023 roku spółka PKP PLK wreszcie podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej W październiku ubiegłego roku wojewoda mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla tej inwestycji.

Tory, stacje i wiadukty

Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości około 5,5 kilometra. Stacja przy terminalu będzie zlokalizowana w rejonie istniejącego ronda. W ramach inwestycji przewidziano budowę trzech wiaduktów: w ciągu drogi krajowej numer 62 nad nową linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej numer 2413W i w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Ponadto, przy istniejącej stacji Modlin, zostanie wybudowany dodatkowy peron o długości 200 metrów oraz tor, aby zwiększyć przepustowość linii. Podłączone do niej bocznice pozwolą na wprowadzenie ruchu towarowego. Po drodze do lotniska powstanie stacja techniczna dla pociągów towarowych. Jeśli chodzi o ruch pasażerski, linia będzie kończyła się ślepo peronem dwukrawędziowym.

Stacja przy lotnisku będzie naziemna, co umożliwi bezpośrednie dojście do terminala bez konieczności przedzierania się z bagażem po schodach.

Przebieg linii kolejowej do lotniska Warszawa-Modlin Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego