Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa Oprac. Katarzyna Kędra |

Jak informują w komunikacie PLK, podjęto już decyzję o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania zieleni wzdłuż linii otwockiej, obejmującej odcinek od Warszawy Wschodniej do Otwocka. Projekt będzie zakładał nowe nasadzenia, a także obsadzenie ekranów akustycznych roślinnością.

"Celem planowanych działań jest poprawa estetyki przestrzeni sąsiadującej z koleją, lepsze wkomponowanie infrastruktury w krajobraz, ograniczenie zapylenia pochodzącego z dróg równoległych do linii kolejowej oraz wzmocnienie funkcji ochronnych ekranów akustycznych - przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego" - wskazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

Zaprojektują zieleń

Podkreślono też, że projekt uwzględni ograniczenia przestrzenne - w wielu miejscach teren przeznaczony pod zieleń ma szerokość zaledwie kilku metrów. Koncepcja będzie musiała brać pod uwagę istniejącą i planowaną infrastrukturę kolejową, w tym instalacje podziemne, takie jak sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe czy gazowe. "Wszystkie planowane nasadzenia zostaną dobrane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami" - podkreśliła Znajewska-Pawluk.

Kolejarze zapewnili, że w dokumencie zostaną wskazane konkretne gatunki roślin oraz częstotliwość ich sadzenia, a także zasady obsadzania ekranów akustycznych. Projekt będzie również zawierał szczegółowy plan pielęgnacji zieleni, obejmujący m.in. podlewanie, nawożenie i inne niezbędne zabiegi utrzymaniowe. "Po przygotowaniu koncepcja trafi do konsultacji i uzgodnień z samorządami, a same nasadzenia będą mogły zostać zrealizowane po zakończeniu głównych prac inwestycyjnych" - zapowiedziała przedstawicielka PKP PLK.

Przypomnijmy: na potrzeby inwestycji wyciętych zostało kilkanaście tysięcy drzew i krzewów, kolidujących z przyszłymi torami, wiaduktami, tunelami i ekranami akustycznymi. Jednak zniknęły też drzewa, które nie znajdują się bezpośrednio na przyszłej trasie pociągów, ale także te z terenu bardzo szeroko rozumianego "terenu budowy". W ten sposób wycięto w pień wiekowe morwy z ogrodu przy kinokawiarni Stacja Falenica.

Dlaczego wycinka była konieczna?

Kolejarze przypomnieli, dlaczego tamta zieleń musiała zniknąć. Jak podali, wcześniejsze prace związane z usunięciem drzew i krzewów były prowadzone na odcinku między Aninem a Otwockiem w pasie kolejowym. "Działania te były konieczne ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z planowaną rozbudową linii kolejowej. Roślinność rosła zbyt blisko torów, ograniczała widoczność oraz mogła stanowić zagrożenie dla ruchu pociągów, zwłaszcza podczas silnych wiatrów lub intensywnych opadów" - wskazała Znajewska-Pawluk.

Wycinka została przeprowadzona na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Kolejarze zapewnili jednak, że realizują wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami administracyjnymi. Podkreślili też, że usunięto głównie tzw. samosiejki, czyli roślinność, która samoistnie wyrosła na terenie kolejowym. Zgodnie z przepisami drzewa nie mogą rosnąć bliżej niż sześć metrów od torów. Ta zasada dotyczy wszystkich linii kolejowych w Polsce i wynika z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury.

"W miejscu usuniętej roślinności powstaną dwa nowe tory, co pozwoli na zwiększenie liczby pociągów podmiejskich, poprawę przepustowości linii oraz skrócenie i usprawnienie podróży. To istotna korzyść dla mieszkańców Warszawy i okolic, którzy na co dzień korzystają z kolei" - czytamy dalej w komunikacie.

Walka o zieleń i list otwarty do ministerstwa

Nowych nasadzeń domagali się lokalni społecznicy z grupy Leniwy Szlaban i Przyjaciele. Jak informowali w ubiegłym tygodniu, w środę, 27 maja, "nieznani sprawcy" rozwiesili na linii otwockiej banery z hasłami: "PLK: Państwowa Likwidacja Krajobrazu S.A.", "Nie mury, nie ekrany, tylko z zieleni ściany", "Parkingi i drzewa - tego nam trzeba" i "Morwa mać! Oddajcie zieleń".

21 kwietnia grupa złożyła w Ministerstwie Infrastruktury List Otwarty, pod którym dotąd podpisało się 6400 osób. "Nie otrzymaliśmy na niego żadnej odpowiedzi" - przekazali.

W swoich postulatach społecznicy domagali się powrotu zieleni wzdłuż linii kolejowej. Ich zdaniem pod inwestycję wycięto niemal 20 tysięcy drzew, wiele z nich bezzasadnie. Wskazali także na konieczność utworzenia parkingów w bliskim sąsiedztwie przystanków kolejowych. "W przeciwnym razie centra naszych osiedli będą zastawione samochodami" - argumentowali.

Grupa wskazywała także na potrzebę ustawienia estetycznych ekranów akustycznych. Jak podawali, planowany jest mur sześciometrowych ekranów wzdłuż torów i nie chcą powtórki z "ekranozy na Saskiej Kępie".

Wśród postulatów znalazł się także pomysł remontu zabytków: Stacji Falenica i całego kompleksu przedwojennych budynków stacyjnych w Falenicy oraz upamiętnienia rozebranej pod inwestycję falenickiej rampy, z której w 1942 roku do Treblinki wyjechało 6,5 tysiąca żydowskich sąsiadów.

"To może być wzorcowa modernizacja"

"Nie zgadzamy się na dziką, byle jaką modernizację. Wierzymy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A. i władze Warszawy stać na więcej. Mimo deklaracji Prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Burmistrza Józefowa Marka Banaszka, na temat przywrócenia zieleni na linii, nadal nie widać żadnych realnych działań. Prezydent Trzaskowski, podczas wizyty w Wawrze, zapowiedział nawet powołanie zespołu ds. modernizacji linii otwockiej. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy ktokolwiek o nim słyszał" - zauważyli grupowicze.

Ich zdaniem, już dziś powinny być zabezpieczone środki i ruszać prace nad koncepcją nowego zagospodarowania zieleni. "Będziemy naciskać na rozpisanie konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt terenów wzdłuż linii otwockiej, spójny, uwzględniający zarówno zieleń, ekrany akustyczne, parkingi, zabytki i przestrzenie publiczne wokół stacji. To może być wzorcowa modernizacja linii kolejowej, z której wszyscy będziemy dumni. Póki co, takiej wizji nie widzimy" - zapowiadali.

Grupa przypomniała też, że mija 10 lat, odkąd wybuchły protesty mieszkańców wywołane tą inwestycją. "To kilka petycji i dziesiątki tysięcy podpisów, wiele spotkań i energii społeczników z Józefowa i Wawra. Wciąż wierzymy, że dobra modernizacja jest możliwa, ale cierpliwość mieszkańców, jak widać, powoli się wyczerpuje" - podsumowali.

Modernizacja linii otwockiej. Co się zmieni?

Modernizacja linii kolejowej między Warszawą Wawrem a Otwockiem to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w aglomeracji warszawskiej. Dzięki przebudowie powstaną dwa dodatkowe tory, które rozdzielą ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego; trzy nowe tunele drogowe pod torami i jeden wiadukt drogowy nad torami; bezpieczne przejścia podziemne dla pieszych i nowoczesna infrastruktura peronowa.

Mieszkańcy zyskają: krótsze i wygodniejsze dojazdy - więcej pociągów aglomeracyjnych, brak opóźnień wynikających z przeciążenia torów; bezpieczne przejścia pod torami - koniec z ryzykownymi przejściami i korkami przy przejazdach kolejowo-drogowych; płynniejszy ruch drogowy - dzięki nowym tunelom i wiaduktom samochody nie będą czekać na przejazd pociągu za rogatkami; szybsze połączenia dalekobieżne - pociągi jadące np. do Lublina nie będą blokować ruchu aglomeracyjnego.

Kolejarze ocenili, że dzięki temu codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy w celach prywatnych staną się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.

