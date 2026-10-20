Okolice "Złote kolby" na kukurydzy i zniszczony kombajn Oprac. Katarzyna Kędra |

Mińsk Mazowiecki Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sprawą zajmowali się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz wydziału kryminalnego mińskiej komendy. Funkcjonariusze odtwarzali okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia maszyny i ustalali, kto mógł odpowiadać za umieszczenie niebezpiecznych elementów na roślinach.

Do sprawy wytypowano 41-letniego mężczyznę, a zgromadzone informacje pozwoliły na podjęcie dalszych czynności, które doprowadziły do jego zatrzymania.

"Poważne zagrożenie dla maszyn"

"Z ustaleń wynika, że mężczyzna miał umieszczać na kolbach kukurydzy metalowe elementy określane jako tzw. złote kolby. Były one mocowane za pomocą drutu i stanowiły poważne zagrożenie dla maszyn wykorzystywanych podczas zbiorów. W trakcie prac polowych metalowe elementy dostały się do mechanizmów kombajnu, powodując jego uszkodzenie. Straty związane z naprawą maszyny oszacowano na około 100 tysięcy złotych" - wyjaśniła oficer prasowa mińskiej policji młodszy aspirant Paula Antolak.

Policjantka podkreśliła, że istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy miały również informacje przekazane przez samego podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, a także wskazał miejsca, w których umieścił metalowe elementy. Pozwoliło to na dokładniejsze odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie lokalizacji niebezpiecznych przedmiotów.

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Motywem złość

Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili również możliwy motyw działania 41-latka. "Jak wynika z jego wyjaśnień, w przeszłości wykonywał prace związane z koszeniem pola, jednak od kilku lat nie zajmował się już tym gruntem. Miał się zdenerwować tym, że właściciel zdecydował się powierzyć prace innej, konkurencyjnej firmie. Złość związana z tą decyzją doprowadziła do działań, których konsekwencje okazały się bardzo kosztowne" - zaznaczyła policjantka.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Prokurator zdecydował jednak o zastosowaniu dozoru policji.