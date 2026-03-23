Łoszak z rzadką anomalią genetyczną widziany w Kampinosie

Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
Kampinoski Park Narodowy
Źródło: Google Earth
Na pierwszy rzut oka wygląda jak albinos, ale nim nie jest. Młody łoszak o nietypowym zabarwieniu sierści był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym. Leśnicy tłumaczą, na czym polega jego wyjątkowość.

Młody łoszak, o którym mowa, został zauważony w ostatnią niedzielę. Kampinoski Park Narodowy informację o nim udostępnił w mediach społecznościowych.

"Nie jest albinosem, lecz - jak w przypadku opisywanego przez nas dwa lata temu dorosłego osobnika - prezentuje formę leucystyczną. Oznacza to, że zwierzę częściowo utraciło barwę na różnych częściach ciała, z wyjątkiem oczu. To właśnie ta subtelna różnica jest kluczowa - ciemne, bystre oczy odróżniają go od osobników dotkniętych albinizmem, co w świecie natury często wiąże się z lepszą kondycją wzroku i większą odpornością na światło słoneczne" - wyjaśnia KPN.

Rzadka anomalia genetyczna. Na czym polega?

Leśnicy tłumaczą, że leucyzm jest rzadką anomalią genetyczną, która sprawia, że tradycyjna, ciemna "suknia" łosia "przybiera barwy od jasnokremowej po niemal czystą biel."

"Choć tak jasna sylwetka trudniej wtapia się w leśne tło, w bezpiecznych ostojach naszego Parku ten młody łoś radzi sobie dobrze, stając się kolejnym symbolem różnorodności biologicznej KPN" - czytamy dalej.

Pracownicy KPN podkreślają jednak, by pamiętać, że wyjątkowa uroda tego zwierzęcia nie zwalnia nas z obowiązku zachowania ostrożności. "Jeśli dopisze Wam szczęście i spotkacie go na szlaku, podziwiajcie go z bezpiecznego dystansu. Nie płoszcie go i nie próbujcie podchodzić bliżej - pozwólmy mu spokojnie dorastać w sercu Puszczy, która jest jego domem" - zaapelowali do spacerowiczów.

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Włodzimierz Puchalski, KPN

