Zarzut po zabójstwie 16-letniej Mai. Sąd zdecyduje, co z aresztem

- Zakończyła się ta "odyseja" Bartosza G., grecko-polska można powiedzieć - przekazał na czwartkowym briefingu Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku. Jak dodał, podejrzany od momentu jego zatrzymania do powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej przebywał w Grecji ponad 200 dni. - Polska policja stanęła oczywiście na wysokości zadania. W przeciągu czterech dni od powiadomienia strony polskiej o prawomocnej decyzji zezwalającej na wydanie podejrzanego stronie polskiej, policja zorganizowała szybki, bezpieczny i skuteczny transport tego mężczyzny - mówił prokurator.

Jak dodał, samolot z podejrzanym lądował na krakowskich Balicach 23 grudnia, w godzinach wieczornych. Następnie był on umieszczony w dwóch jednostkach penitencjarnych na terenie kraju. Finalnie w Boże Narodzenie stanął przed obliczem prokuratora.

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

- Prokurator prowadząca postępowanie przedstawiła nieznacznie zmodyfikowany zarzut temu podejrzanemu o popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Kwalifikacja prawna oczywiście pozostaje bez zmian - poinformował Maliszewski.

Jak wskazał, mowa o artykule 148 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu karnego.

Art. 148. [Zabójstwo] § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto zabija człowieka: 1) ze szczególnym okrucieństwem, 2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 4) z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Kodeks karny

Prokurator zapewnił też, że wcześniej G. miał umożliwiony "niezakłócony i swobodny" kontakt z obrońcami. - Po przedstawieniu zarzutów przesłuchano podejrzanego. Nie przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazał Maliszewski. Prokurator zaznaczył, że to wszystko, co może ujawnić na tym etapie postępowania.

Prokurator zawnioskował już do sądu o utrzymanie aresztu dla G. Poinformował, że posiedzenie w tej sprawie odbędzie się niebawem. Również tam podejrzany ma prawo składać wyjaśnienia. Maliszewski doprecyzował, że posiedzenie sądu może odbyć się jeszcze w czwartek. Dziennikarze dopytywali, dlaczego we wniosku mowa jest 30-dniowym areszcie. Maliszewski przyznał, że to zawiła procedura i wyjaśnił, na czym polega. - Był wydany 30-dniowy areszt poszukiwawczy, kiedy nie mamy sprawcy i nie zostały mu przedstawione zarzuty, wówczas kieruje się do sądu wniosek o zastosowanie tego aresztu poszukiwawczego 30-dniowego. Czasami może być krótszy, 14-dniowy. I tak nakazuje polskie prawo - wyjaśnił. Dodał, że jeśli podejrzany znajdzie się już w Polsce i zostanie przesłuchany, wówczas należy wnieść do sądu o utrzymanie tego aresztu.

Maliszewski przypomniał, że sąd, stosując areszt, musi wysłuchać podejrzanego. A to było dotychczas niemożliwe, bo G. przebywał w Grecji. - Wobec tego, aby ten areszt utrzymać, sąd musi go osobiście przesłuchać - podkreślił.

Prokurator zapewnił też, że w trakcie pobytu Bartosza G. w Grecji, śledczy przez cały czas sukcesywnie gromadzili dowody w tej sprawie. To doprowadziło z kolei do nieznacznego zmodyfikowania opisu czynu. Nie zdradził jednak w tej sprawie szczegółów. Do tej pory przesłuchano świadków i wydano opinię kilkunastu biegłych, które jeszcze mogą być uzupełniane.

G. udał się wraz z konwojem do sądu w Mławie, gdzie odbędzie się posiedzenie aresztowe.

Wyszła z domu na spotkanie z kolegą

Do tragedii doszło wiosną. 23 kwietnia Maja wyszła z domu, by spotkać się z Bartoszem G. Oboje znali się od dłuższego czasu. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że pomiędzy nastolatkami było napięcie, a Maja podejrzewała tego dnia, że może dojść do kłótni. Jednak o rok starszy od Mai Bartosz miał zaciągnąć 16-latkę na teren należącej do jego rodziny stolarni i tam brutalnie ją zabić.

Następnego dnia rodzina dziewczyny zawiadomiła policję o jej zaginięciu. Ciało Mai po tygodniu znaleziono w zaroślach - w innym miejscu niż to, w którym miało dojść do zabójstwa. Doprowadził do niego policyjny pies. Wstępnie ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatki były ciosy zadane w głowę tępym narzędziem.

Śledczym w wytypowaniu podejrzanego pomogły nagrania z monitoringu miejskiego i prywatnego. Jedna z kamer miała zarejestrować moment zabójstwa.

2 maja Prokuratura Okręgowa w Płocku podała, że w śledztwie dotyczącym śmierci nastolatki wydano postanowienie o zaocznym przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Bartoszowi G. Za taki czyn 17-latkowi grozi od 15 do 30 lat więzienia (zgodnie z przepisami, wobec nieletniego nie może być orzekane dożywocie). Śledczy twierdzą, że mają niezbite dowody na to, że to właśnie on stoi za zabójstwem Mai.

Ekstradycja z Grecji

Na początku maja Bartosz G. został zatrzymany w hotelu w miejscowości Katerini w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów. Pod koniec maja grecki sąd zdecydował o wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec 17-latka.

G. odwołał się od decyzji o ekstradycji. Tłumaczył, że w Polsce boi się o swoje bezpieczeństwo i otrzymuje groźby ze strony otoczenia. Grecki sąd odrzucił odwołanie i wydał decyzję o przekazaniu go polskim służbom.

We wtorek policja informowała o transporcie G. do Polski.

W październiku ulicami Mławy przeszedł Marsz Białych Aniołów. Uczestnicy zgromadzenia upamiętnili 16-letnią Maję oraz wyrazili sprzeciw wobec agresji. Trasa przemarszu była symboliczna, miała blisko trzy kilometry i prowadziła z centrum Mławy na obrzeża miasta, gdzie doszło do zbrodni.

